DHL-Bote greift zu rabiaten Mitteln: „Digga, du kann doch nicht mit Gewalt in den Briefkasten abusen“

Von: Victoria Krumbeck

Ein Paket wurde in einen Briefkasten gedrückt und ging dabei kaputt. © Screenshot Twitter

Was nicht passt, wird passend gemacht. Das dachte sich auch ein DHL-Bote und stellte mit viel Gewalt ein Paket zu.

München - Paketboten müssen schnell sein und sind permanent im Stress. In dieser Hektik verliert man wohl schnell die Geduld und kommt auf sonderliche Idee. Weil ein Paket zu groß für den Briefkasten war, packte ein DPD-Bote kurzerhand das Päckchen aus und warf die Bestellung rein. Diese Mühe machte sich ein DHL-Bote nicht. Wie ein User auf Twitter zeigte, drückte er das Paket mutmaßlich mit Gewalt in den Briefkasten. Das ging an dem Paket nicht spurlos vorbei.

DHL-Bote drückt Paket in den Briefkasten und macht es kaputt

Auf den Fotos erkennt man deutlich, dass das Paket an den Seiten aufgerissen wurde. Wie der User beschrieb, lag dies daran, dass der DHL-Bote die Sendung mit Gewalt in den Briefkasten gedrückt hat. Zu dem Post schrieb der User: „DHL Express Bote so... like Digga, kannst doch nicht mit dermaßen viel Gewalt in den Briefkasten abusen.“ Das Wort „abuse“ ist englisch und bedeutet „missbrauchen“ auf Deutsch.

DHL-Boten zeigen: Keine Öffnung ist zu klein für Pakete

Ein Nutzer kennt das Problem nur zu gut. „Jede Büchersendung ... Immer ... Wie oft ich schon den Schlitz aufdrücken müsste, um meine Sendungen rauszubekommen“, kommentierte ein Nutzer. Auch ein anderer schildert: „Wir hatten mal große Briefkästen und dann hat irgendein dimwit beim Tür austauschen beschlossen, absolute k*ck Briefkästen einbauen zu lassen, da passt auch A4 nicht rein.“ Trotzdem scheinen es die Zusteller immer wieder zu probieren und nehmen dabei keine Rücksicht auf Verluste.

Dies ist nämlich nicht die erste Beschwerde an DHL via Twitter. Ein Kunde fand seine Sendung gequetscht in seinem Briefkasten vor. Die Ware wurde dabei sogar beschädigt. Doch nicht nur Briefkästen sind von dem „Quetsch“-Problem betroffen. Auch Packstationen eigenen sich gut, um zu große Pakete in möglichst kleine Fächer zu stopfen. Dabei ging ein Paket eines Kunden kaputt, da der DHL-Bote es geknickt hatte.