Bei DHL-Lieferung schwillt Kunden der Kamm: „Soll das ein Spaß gewesen sein?“

Von: Raffaela Maas

So hat sich der DHL-Kunde die Zustellung seines Pakets sicher nicht vorgestellt: Trotz Ablagegenehmigung landete seine Sendung an einem fragwürdigen Ablageort.

München - Die Situation kommt wohl jedem bekannt vor, der schon einmal etwas online bestellt hat: Man wartet gespannt auf seine Sendung und ausgerechnet dann, wenn sie endlich geliefert wird, ist man nicht zu Hause. Glücklicherweise bieten einige Paketzustellunternehmen die Möglichkeit, einen Wunschort anzugeben, an den das Paket problemlos abgeben werden kann, sobald man beim Zeitpunkt der Zustellung nicht anzutreffen ist. Dass diese Funktion aber nicht immer so funktioniert, musste ein DHL-Kunde nun am eigenen Leib erfahren.

DHL-Kunde stinksauer: „Was denkt ihr denn, was mein Wunschort ist?“

Der Kunde teilte seinen Ärger auf Facebook mit. „Ich habe das Gefühl, manche der DHL Zusteller versuchen, den Blödsinn, den sie verbrochen haben, mit der nächsten Zustellung nochmal zu toppen“, begann er seine Beschwerde, die er an den offiziellen Account des Unternehmens richtete. Er habe DHL eine Ablagegenehmigung erteilt und trotzdem landete sein Paket an einem mehr als fragwürdigen Ort.

„Soll das ein Spaß gewesen sein? Ernst gemeint kann der Zusteller es jedenfalls nicht haben“, befand der wütende Kunde. Sein im Ablagevertrag festgelegter Wunschort sei ein Fahrzeug gewesen. Doch stattdessen deponierte der DHL-Bote das Päckchen in einem Steinhaufen vor der Einfahrt des Empfängers. „Da frage ich mich ernsthaft, was mit so jemandem nicht stimmt. Das Paket soll laut Sendungsverfolgung an meinen Wunschort zugestellt worden sein. Was denkt ihr denn, was mein Wunschort ist? Beliebiger Steinhaufen, der Wind und Wetter ausgesetzt und für jeden einsehbar ist?“, führte er seine Beschwerde fort.

DHL lehnt Wunschort wegen Sicherheit ab - und macht dann selbst den Fehler

Besonders verärgerte es den Kunden, dass sein eigentlicher Wunschort von DHL abgelehnt wurde - und zwar genau wegen dieser Kriterien, denn das Paket sollte möglichst vor Diebstahl geschützt sein. Doch bei dem Kunden sei das bei einer Ablage vor der Haustür gar kein Thema: „Die Haustür ist wohlgemerkt 50 Meter von der Straße, die am Tag von 5 Autos befahren wird entfernt, und von dort nicht einsehbar. Aber ein Steinhaufen an der Straße? Ja, das geht natürlich. Sowas kann man sich nicht ausdenken.“

Der verärgerte Kunde teilte auch ein Foto des Anblicks auf Facebook. Darauf abgebildet ist der besagte Steinhaufen vor der Einfahrt, in den das Paket abgelegt wurde. „Immerhin gut getarnt“, bemerkte eine Userin, die auf den Beitrag reagierte. Tatsächlich ist das Paket auf den ersten Blick zwischen den Steinen kaum zu erkennen. Farbe sowie Größe stimmen in etwa überein.

Diese Tatsache stimmte den Empfänger jedoch nicht milde. Er beschwerte sich hingegen weiter über den von DHL angekündigten Preisanstieg ab dem 1. Juli. „Und wenn ich dann lese, dass die Preise steigen, und so ein Verhalten des Zustellers von anderen DHL Mitarbeitern gerechtfertigt wird, weil der Beruf ja so anstrengend ist, schwillt mir echt der Kamm“, klagte er.

DHL reagiert verständnisvoll auf Kundenbeschwerde

Auch DHL selbst reagierte auf den wütenden Beitrag des Kunden. Ein Mitarbeiter des Facebook-Teams kommentierte verständnisvoll: „Das sollte natürlich nicht sein. Ist das schon öfters der Fall gewesen oder handelt es sich hierbei um eine Ausnahme?“ Eine Antwort auf die Frage lieferte der unzufriedene Kunde bislang nicht.

Immerhin scheint in diesem Fall die Kommunikation weitaus besser funktioniert zu haben als zuletzt bei einer anderen DHL-Kundin. Sie erhielt eine freche Nachricht des Paketzustellers - und hing danach noch in der Hotline fest. (rrm)