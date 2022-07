DHL-Bote interpretiert Paket-Ablageort ganz individuell - „Hinter dem Schuppen“ ist das nicht, oder?

Von: Kai Hartwig

Teilen

Wer sein Paket nicht persönlich in Empfang nehmen kann, hat die Möglichkeit, einen Ablageort zu bestimmen. Das tat ein DHL-Kunde und wurde enttäuscht.

München – Paketlieferungen sind für so manchen Kunden ein leidiges Thema. Vor allem dann, wenn man die Sendung nicht persönlich annehmen kann. Möglich ist alternativ eine Zustellung an Nachbarn oder Bekannte. Oder die Option, einen Ablageort zu verabreden, was mitunter nicht nach Wunsch läuft. Ein DHL-Kunde hatte nun auch Probleme damit.

DHL-Paket landet nicht am gewünschten Ablageort – Bote legt es einfach woanders ab

Allerdings hatte der Bote anscheinend Probleme, den klar benannten Ablageort auch anzusteuern. „Was hat Ihr Fahrer am Ablagevertrag ‚hinter dem Haus im Schuppen‘ nicht verstanden? Vielleicht kann ich es ihm ja erklären“, schrieb der verärgerte Paketempfänger zu seinem Post auf der Facebook-Seite von DHL Paket.

Statt an den vereinbarten Ablageort platzierte der DHL-Bote das Paket direkt vor die Haustür, das belegte auch ein Foto, welches der Empfänger seinem Post hinzufügte. Das Team des Logistikunternehmens antwortete auf die Beschwerde des Kunden. Allerdings zunächst etwas zurückhaltend.

„Die Zustellung erfolgte durch DHL?“, wollte eine Mitarbeiterin des Paketversenders von dem Empfänger der Sendung wissen. Offenbar überzeugte das Bild des Facebook-Users das DHL-Team noch nicht gänzlich, für die verpatzte Lieferung auch verantwortlich zu sein.

DHL-Paket am falschen Ablageort – Unternehmen entschuldigt sich beim Empfänger

Der Paketempfänger reagierte auf diese Frage verständlicherweise ein wenig verstimmt. „DHL Paket sonst hätte ich es hier nicht gepostet“, schrieb er kurz und knapp. Zum Beweis fügte er einen Screenshot an. Der zeigte den Ausschnitt einer DHL-Sendungsverfolgung. Samt zugehöriger Sendungsnummer und dem Status „Zustellung erfolgreich. Zugestellt an Empfänger“. Auch das Datum und die Uhrzeit der Zustellung konnte man erkennen.

Ein DHL-Bote interpretierte den vereinbarten Ablageort „hinter dem Haus im Schuppen“ auf seine Art. © Screenshot / facebook.com/DHLPaket

Nun hatte auch endlich die DHL ein Einsehen. Die Social-Media-Mitarbeiterin erkannte offensichtlich anhand der Daten, dass man hier bei der Paketlieferung nicht wie gewünscht agiert hatte. „Deine Beschwerde wurde bereits an die verantwortlichen Kollegen gesandt, damit der Sachverhalt mit dem Zusteller geklärt wird. Wir bitten um Entschuldigung, dass nicht der vereinbarte Ablageort genutzt wurde.“

Dass es in Sachen Ablageort noch viel schlimmer laufen kann, zeigte jüngst ein weiterer Fall. Dabei beschuldigte eine Kundin ebenfalls die DHL, verantwortlich war allerdings wohl Amazon. (kh)