DHL-Bote setzt sich angeblich auf Paket eines Kunden - „Einfach nur eine Frechheit“

Von: Raffaela Maas

Bei dem Anblick war sich der Kunde sicher: Ein Paketbote von DHL muss sich auf seine Lieferung gesetzt haben - anders konnte er sich die Delle im Paket nicht erklären. Es folgte eine Beschwerde auf Facebook.

München - „Bisher war ich mit euch zufrieden, aber was ihr euch jetzt geleistet habt, ist einfach nur eine Frechheit“: Mit diesen Worten wandte sich ein unzufriedener DHL-Kunde an das Unternehmen. Es ist nicht das erste Mal, dass Kunden von DHL, DPD und Co. ihren Ärger über eine verpatzte Lieferung im Netz teilen. In diesem Fall beschwerte sich der DHL-Kunde über eine „bodenlose Frechheit“, die sich das Paketzustellunternehmen geleistet haben soll.

DHL-Kunde beschwert sich: „Einfach nur eine Frechheit“

Der verärgerte Kunde tat seinen Ärger über Facebook kund. „Mein Paket war maßhaltig und ausreichend frankiert“, erklärte er die Ausgangslage. Doch offenbar stimmte etwas mit seiner Lieferung nicht, da sie zu ihm zurückgesendet wurde. Zu Beginn soll alles in einer Filiale geprüft worden und in Ordnung gewesen sein, „bis einer eurer Mitarbeiter scheinbar Langeweile hatte und sich darauf gesetzt hat, anders sind diese Verformungen nicht zu erklären!!!“, wütete er und wandte sich dabei direkt an DHL.

Auf einem Foto, dass er zudem postete, wird deutlich, worauf der Kunde in seinem Post hinweist. Das Paket weist eine Delle auf, die der Kunde in seiner Beschwerde einem Mitarbeiter des Unternehmens zur Last legt. Weshalb das Paket verbeult wurde, ist nicht bekannt und auch der Vorwurf, dass ein DHL-Bote auf dem Paket des Kunden Platz genommen haben soll, ist natürlich nicht nachzuweisen.

Besonders frech empfand der Kunde dabei, dass DHL wohl der Meinung sei, „der Kunde habe dafür aufzukommen“, da ihm das Paket zurückgeschickt wurde. „Der Betreffende war auch so mitteilsam, dass ich jetzt raten kann, ob es um Sperrgut oder Übermaß geht! So kann man mit Kunden nicht umgehen, wie geht es jetzt weiter? Ich erwarte dringend eine Antwort!“, wetterte er. Wie auf dem Foto zu sehen ist, bliebt der Zettel auf dem Paket mit dem Hinweis auf eine Rücksendung unausgefüllt, wodurch nicht ersichtlich wurde, aus welchem Grund die Sendung nicht verschickt werden konnte.

DHL: Kunde beschwert sich über Paketlieferung - Logistikunternehmen reagiert

Eine Antwort des Unternehmens folgte sogleich. DHL reagierte prompt auf die Beschwerde und kommentierte unter dem Beitrag des verärgerten Kunden. „Es tut mir leid, dass die Sendung zurückgekommen ist. Ist der Inhalt in Ordnung?“, erkundigte sich eine Mitarbeiterin des Kommunikationsteams auf Facebook und wies den Kunden auf einen Link hin, über den eine Erstattung gefordert werden kann.

Bleibt zu hoffen, dass wenigstens der Inhalt des Pakets unbeschädigt geblieben ist. Eine DPD-Kundin hatte bei der Zustellung ihrer Lieferung weniger Glück: Sie beschwerte sich über Twitter wegen ihrer Sendung, die völlig zerstört bei ihr ankam. (rrm)