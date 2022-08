DHL-Kundin entsetzt: Bote wirft vermeintliches 600-Euro-Paket „in hohem Bogen über den Zaun“

Eine DHL-Kundin machte ein Bild davon, wie ihr DHL-Paket geliefert worden war. Es war ihren Angaben nach über den Zaun geworfen worden, obwohl die Tür nur wenige Meter entfernt war. © Katja Groß @Facebook

Beschwerden von DHL-Kunden über unverständliche Benachrichtigungen oder kaputte Lieferungen sind keine Seltenheit. Nun sah eine Kundin ihr Paket jedoch live in hohem Bogen über den Zaun fliegen.

Bonn - Ein Paket zu erhalten ist eigentlich ein Grund zur Freude. Manchmal ist es ein Geschenk, oft aber auch einfach etwas, das man sich lange gewünscht und kurzerhand selbst bestellt hat. Der Job des Paketausträgers könnte also durchaus mit vielen positiven Begegnungen verbunden sein. Doch Paketboten stehen unter enormem Zeitdruck. Immer wieder gibt es daher Beschwerden von Kunden, die reichen von zerquestschten Paketen bis hin zu kryptischen DHL-Notizen zum Ablageort. Nun berichtete eine DHL-Kundin entsetzt, dass ihr Bote das Paket einfach über den Zaun warf.

Kundin entsetzt über Lieferung „in hohem Bogen“

Dass Paketboten nicht gerade zimperlich mit den Lieferungen umgehen, ist bekannt. Da landet ein Paket schon mal auf dem Dach eines Hauses, obwohl es der Bote „nur“ auf den Balkon werfen wollte. Im Internet kursieren Videos von Zustellern verschiedener Firmen, die Pakete durch die Gegend schleudern. Das Spektakel live zu beobachten, entsetzte eine DHL-Kundin dann doch. Der Bote habe eine 600 Euro teure Schermaschine in hohem Bogen über den Zaun geworfen, berichtete sie am Montag auf der offiziellen Facebook-Seite von DHL-Paket.

„Ich bin sprachlos“, so die Kundin weiter, denn es seien „keine drei Meter bis zur Tür.“ Was für den Boten ein Leichtes gewesen wäre, scheint für die Facebook-Userin eine schier unüberwindbare Distanz. „Leider sitze ich immer noch im Rollstuhl und muss warten, bis jemand das Paket zu mir bringt.“ Sie hoffe einfach, dass nichts kaputt gegangen sei und findet die Lieferung „einfach nur traurig“.

DHL reagiert und entschuldigt sich: „Ist der Inhalt ok?“

Kurz nach diesem Vorfall hatte die Kundin dann doch noch gute Nachrichten - zumindest für sich selbst. „Na Gott sei Dank war es nur das Paket vom Nachbarn, er hat es gerade aufgesammelt“, berichtete sie unter ihrem Beitrag. Trotzdem findet sie es unfassbar, „wie mit dem Eigentum der Kunden umgegangen wird.“ Kurz darauf meldete sich auch DHL zu Wort. „Das ist sehr ärgerlich“, schreibt eine DHL-Angestellte des Social Media-Teams. „Wir bitten um Entschuldigung. Ist der Inhalt ok?“, so die Nachricht weiter. Eine Antwort darauf blieb die Facebook-Userin zunächst schuldig.

Doch für DHL-Kunden gibt es auch gute Nachrichten. Hinterlegt ein Paketbote die Lieferung an einem sogenannten Ablageort, müssen der Zusteller oder die Zustellerin eine Nachricht darüber hinterlassen. In der Regel erfolgt das elektronisch, ist aber auch per Einwurf einer Benachrichtigungskarte in den Briefkasten möglich. Dazu verpflichtete nun ein Gerichtsurteil den Paketdienst der Deutschen Post. Bislang galt ein Paket als zugestellt, sobald es an den vorher vereinbarten Ablageort geliefert wurde.