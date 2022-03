DHL-Bote mit Ausrede auf Zettel? Hintergrund stimmt Kundin milde: „Kann schon verstehen, dass ...“

Von: Armin T. Linder

Eine DHL-Kundin bekam ihre Sendung nicht bis zur Tür geliefert, dafür einen Zettel mit einem Grund serviert. Den sie nicht so ganz glaubte.

München - Der DHL-Ablagezettel einer Kundin sorgt bei Twitter für Schmunzler. Ihr Paket wurde nicht bis zur Wohnungstür geliefert, sondern abgestellt. Mit der Begründung „Klingel ist defekt“. Bis hierhin ist die Notiz nur eine von vielen und nicht so spektakulär. Doch die Hintergründe, die sie schildert, machen die Nachricht bemerkenswerter.

DHL-Bote legt Kaninchensand ab - War Klingel wirklich kaputt?

„Bei DPD funktioniert die Klingel komischerweise wie von Zauberhand“, schreibt die DHL-Kundin nämlich. Und unterstellt dem Boten so ein bisschen eine Ausrede. Denn der Inhalt des Pakets hatte es in sich. „Aber ja, ich kann schon verstehen, dass der DHL-Bote meinen Kaninchensand nicht zur Tür schleppen wollte.“ Uff, Kaninchensand! Das klingt schon nach schwerer Last.

Schön auch, dass die Kundin Verständnis aufbringt. Und dass es sich wirklich um eine Ausrede handelt, ist eh nicht bestätigt. Gut möglich auch, dass die Klingel hakte oder auf den Boten tatsächlich so wirkte, als sei sie kaputt. Um mal vom Positiven auszugehen. Mehrere Dutzend Likes bekam das Posting so oder so.

Anderer Kunde hat mit DHL positive Erfahrungen

Ein anderer Twitter-Nutzer teilt unter dem Beitrag ein gegenteiliges Erlebnis. „Bei mir andersrum der Fall. DPD 10 von 11 Paketen mit Problemen und bei der DHL läuft alles super“, schreibt er. Definitiv gepunktet hat hingegen ein GLS-Fahrer - mit einer wundervollen Nachricht. (lin)