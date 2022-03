Einschränkungen bei der Deutschen Post: DHL ändert nützlichen Service

Von: Anna Lorenz

Teilen

„Neue und härtere Datenschutzvorgaben“ zwingen die Deutsche Post zu Änderungen in ihrem Online-Angebot. Die Neuerung erschwert Nutzern unter Umständen den Briefverkehr.

München - Deutsche Post und DHL geben Nutzern seit Längerem via App die Möglichkeit, vorab einen kostenfreien Blick auf (un)erwartete Briefe und Sendungen zu werfen. Die „E-Mail mit Bildvorschau“ ist als zusätzliche Informationsquelle durchaus nützlich - doch bei dem Dienst wird sich aus rechtlichen Gründen nun etwas ändern.

Die deutsche Post sieht sich aus datenschutzrechtlichen Gründen zu Änderungen bei ihrem Service-Angebot gezwungen. © Markus Mainka/imago

Im Gegensatz zum ein oder anderen Zustellungs-Malheur ist diese Ankündigung nicht zum Lachen: Nutzer der Brief-Vorschau wurden nun von der deutschen Post darauf hingewiesen, dass „neue und härtere Datenschutzvorgaben zum Schutz der Absender“ das teilweise Ende dieses Dienstes bedeuten. Die Post wird die Vorab-Darstellung der Sendungen via E-Mail ab sofort nicht mehr wie gewohnt anbieten:

Wir werden Ihnen [...] nur noch die Stückzahl der Ihnen voraussichtlich ins Postfach eingelegten Sendungen per E-Mail ankündigen, d.h. eine automatische Umstellung auf die Briefankündigung ohne Bildvorschau vornehmen.

Diese Aussicht dürfte viele Nutzer des Dienstes wenig freuen; bereits kürzlich kündigte schon DHL weitgreifende Änderungen bei der Paketzustellung an. Glücklicherweise löst die deutsche Post das Problem aber im gleichen Atemzug auf datenschutzkonforme Weise: „Der Blick auf die Sendungen bleibt Ihnen aber nicht verwehrt: In Ihrem mit PIN/Passwort gesicherten Kundenkonto des Shops der Deutschen Post finden Sie wie bisher die Sendungsvorschau der letzten 14 Tage detailliert, hochauflösend und vergrößerbar in einer Einzel- und Wochenübersicht.“ (askl)