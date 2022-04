DHL-Paket macht irre Odyssee: Kunde beschwert sich - selbst DHL-Service findet es „wirklich merkwürdig“

Von: Magdalena von Zumbusch

Bei dem DHL-Paket-Service der Deutschen Post verzögerten sich einige Zustellungen in den vergangenen Tagen erheblich. © Moritz Frankenberg/dpa

Quer durch Deutschland reiste ein DHL-Paket zuerst, das andere war schon in der Region des Empfängers angekommen, dann aber tagelang verschollen, bevor es zugestellt wurde.

Bonn - Tagelang touren einige DHL-Pakete durch Deutschland. Andere sind schon in der Region des Empfängers angekommen, werden dann aber nicht zugestellt. Es ging etwas chaotisch zu bei DHL in den letzten Wochen, beschwert man sich auf Twitter.

DHL fährt im Kreis: Von Neuwied bei Koblenz nach Hagen bei Dortmund, in die Nähe von Potsdam und zurück nach Hagen

Das DHL*-Paket eines Twitter-Nutzers wird von Neuwied nahe Koblenz in Rheinland-Pfalz nach Nordrhein-Westfalen in die Nähe von Dortmund - in die Stadt Hagen - geschickt, von dort aus nach Börnicke bei Potsdam in Brandenburg und schließlich wieder Richtung Süden nach Hagen.

„Entschuldige die Verzögerung. Ist wirklich merkwürdig. Von den Daten her sieht alles ok aus“, meint der Kundenservice von DHL auf Twitter. Das Paketzentrum werde informiert.

Hier hat DHL sich einfach mal Zeit gelassen: Fünf Tage lag das Paket in Rüdersdorf bei Berlin

In anderen Fällen lagen Pakete tagelang am gleichen Ort, bevor sie zugestellt wurden. Ein Twitter-Nutzer aus der Nähe von Berlin etwa musste fünf Tage warten, bis sein Paket, das bereits in Rüdersdorf bei Berlin angekommen war, zur Zustellbasis transportiert wurde und dann schließlich bei ihm ankam.

Vor allem Beschwerden über länger liegen bleibende Pakete sind in den letzten Wochen auf Twitter öfter gemeldet worden. „DHLPaket, ich bin schon gespannt, wie es morgen aussieht“ twittert etwa jemand, nachdem sein Paket drei Tage lang „voraussichtlich heute“ oder „voraussichtlich am nächsten Werktag“ zugestellt werden sollte.

Man braucht also etwas Geduld mit seinen Postsendungen momentan. Immerhin reagierte der DHL-Service auf Twitter auf die Verspätungen sehr zuvorkommend. In den letzten Wochen kamen auch etwas unverschämte Zettel von DHL-Mitarbeitern auf Paketen auf*.