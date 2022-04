DHL-Kunde wütend: „Bezahlt die Boten richtig, Mensch“ - Paket deformiert nach Lieferung

Von: Raffaela Maas

Teilen

Ein Paketzusteller lieferte einem Kunden sein Paket und wählte einen unpassenden Ablageort - Das Paket konnte nur deformiert entgegengenommen werden.

München - Onlinebestellungen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Allein im Jahr 2021 wurden über 1,8 Milliarden Pakete über den Paketversanddienst DHL versendet. Daher ist es klar, dass bei so vielen Bestellungen und Lieferungen die ein oder andere skurrile Situation zustande kommen kann.

Paketbote patzt bei Lieferung - Empfänger postet auf Twitter

In diesem Fall einer skurrilen Zulieferung hat der Paketbote das Päckchen in einen viel zu engen Briefschlitz eines Postkastens geschoben. YouTuber Malternativ teilte auf Twitter den Anblick seines zerdrückten Pakets. „War alles ganz aber... come on“, schreibt er. Sein Ärger richtet sich dabei scheinbar nicht direkt an die Paketboten, denn er fügt an seinen Beitrag hinzu: „PS: Bezahlt die Boten richtig, Mensch“.

Einige Nutzer reagierten schockiert. „Was niemals“, kommentierte ein User. Auf die Antwort des Beitragerstellers, dass wenigstens der Inhalt unversehrt blieb, schrieb er fassungslos: „Wirklich, welcher Postbote kommt auf die Idee“. In dem Paket befand sich laut eigenen Angaben ein Objektiv, dessen Beschädigung teuer hätte werden können.

Twitter-Nutzer fragt Community: „Habt ihr noch gute Fotos oder Geschichten zu DHL/Hermes/UPS...?“

Mit dem Beitrag wollte der Twitter-Nutzer vor allem eins erreichen: Ähnliche Geschichten zu Paketlieferungen seiner Follower hören. Seiner Aufforderung, Geschichten zu DHL, Hermes und Co. zu teilen, sind seine Follower in den Kommentaren gerne nachgekommen.

„Der Bote hat es geschafft, ein Stück PC-Hardware teilweise in die einzige Pfütze auf einem Tisch, der schon unter Dach stand, reinzustellen“, teilt ein User seine Erfahrung. Eine andere Nutzerin nimmt die erlebte Paket-Panne mit Humor, sie schreibt: „Die haben meine Bestellung mal in den Papiermülleimer gelegt, hab irgendwo auf Facebook noch ein Bild von dem Zettel“ und fügt einen lächelnden Smiley an ihren Kommentar. Zumindest wirkt es, als würden die Betroffenen über diese Zustell-Pannen nicht allzu verärgert zu sein.

Eine andere Twitter-Userin hat besonders viel Ärger durch den Ablageort eines Päckchens erlebt. Ihr Paket hat sie in eine verzwickte Lage gebracht. (rrm)