DHL-Bote beschreibt auf Lieferzettel, wie „grimmig“ der Nachbar schaut und setzt sogar zur Skizze an

Von: Raffaela Maas

Während andere Kunden mit den Lieferscheinen von Paketzustellern immer wieder zu kämpfen haben, erfreute sich nun eine DHL-Kundin an einer künstlerischen Nachricht des Boten.

München - Die Situation kommt wohl jedem bekannt vor: Man bestellt etwas im Internet und schon beginnt das gespannte Warten. Trotzdem kommt es vor, dass die Lieferung ausgerechnet dann ankommt, wenn niemand daheim ist. Glücklicherweise gibt es dafür manche Nachbarn, denen man die Annahme seiner Pakete ruhigen Gewissens anvertrauen kann - auch wenn diese auf den ersten Blick einschüchternd wirken.

Paketbote skizziert „grimmig guckenden“ Nachbarn von Kundin

Die Facebookseite Best of Kleinanzeigen, welche lustige Schilder und Nachrichten postet, teilte den skurrilen Lieferschein einer DHL-Kundin, den sie in ihrem Briefkasten fand. Auf dem Schein: Der Hinweis, dass das Paket bei einem Nachbarn abgelegt wurde, der viele Hunde habe und grimmig gucke. Um der Nachricht noch den nötigen Nachdruck zu verleihen, skizzierte der Paketbote scheinbar ein grimmiges Gesicht, welches wohl den Blick des Nachbarn veranschaulichen sollte. Ob der Lieferschein echt ist, kann natürlich nicht nachgewiesen werden, jedoch deutete auch nichts auf einen Fake hin.

In kürzester Zeit erreichten den Beitrag viele Kommentare. Einige Nutzer fanden den Lieferschein ebenso witzig wie die Kundin. „Jedenfalls weiß man genau, wer gemeint ist, wird wohl nur ein solches Exemplar in der Nachbarschaft geben“, begleitet von lachenden Emoticons schrieb eine Userin. Eine weitere kommentierte amüsiert: „Ich habe viele Hunde und gucke grimmig. Bei mir war es aber nicht“. Außerdem sprachen die User dem Paketboten Lob zu. So kommentierte eine Person: „Viel Liebe für diesen engagierten Postler!“

Auch ein anderer DHL-Paketzusteller zauberte mit seinem Lieferschein dem Empfänger ein Lächeln auf die Lippen. Er fertigte sogar eine Skizze vom Ablageort an. (rrm)