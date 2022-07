DHL-Kunde stinksauer über Paketzustellung: „Mein Altpapier verpacke ich anständiger“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Die Paketsendung eines DHL-Kunden kommt offenbar in miserablem Zustand an. Der Empfänger beklagt auch weitere Fehler – das Unternehmen reagiert.

München – Wer sich etwas gönnen will, hat beim Shopping die Wahl: Geht man lieber in ein Geschäft und sucht sich dort etwas aus, um es direkt mit nach Hause zu nehmen. Oder aber erledigt man den Kauf im Internet. Dann muss ein wenig mehr Geduld aufgebracht werden, das gekaufte Produkt wird per Paketdienstleister erst einige Tage nach dem Erwerb geliefert. Allerdings bequem bis vor die Haustür, wenn alles reibungslos läuft. Manchmal hinterlässt der Bote dabei auch hilfreiche Nachrichten.

DHL-Paket kommt in miserablem Zustand an – Empfänger stinksauer: „Altpapier verpacke ich anständiger“

Für eine Online-Bestellung entschied sich nun auch ein Kunde eines Einrichtungsshops für Möbel und Wohnaccessoires. Das Paket wurde mit DHL geliefert. Doch der Empfänger war mit der Zustellung alles andere als zufrieden.

Auf Twitter veröffentlichte der DHL-Kunde ein Foto. Das zeigte, in welchem Zustand das Paket ihn erreichte. Und erläuterte zudem, was noch bei der Paketlieferung schiefgelaufen war. „Hey DHLexpress, ist das euer Serviceverständnis?“, fragte er und ergänzte: „Lieferung von home24.de für nächsten Dienstag von DHL terminiert, bestätigt und stattdessen in dem Zustand gestern einfach im Hausflur ohne Info abgestellt!! Mein Altpapier verpacke ich anständiger!“

Das große DHL-Paket des Möbelunternehmens sah in der Tat arg ramponiert aus. An mehreren Stellen zeigte es große Risse. Der Paketinhalt, vermutlich ein Stuhl- oder Tischbein, drohte an einer aufgerissenen Seite herauszufallen. Es wirkte so, als würden die Klebebänder das zerfledderte Paket gerade noch daran hindern, völlig auseinander zu fallen.

Sollte der DHL-Bote die Sendung tatsächlich in diesem zerknautschten Zustand abgestellt haben, wäre der Ärger des Kunden mehr als verständlich. Zumal dies wohl zu einem anderen Datum als verabredet geschehen war.

DHL-Kunde beschwert sich über fehlerhafte Paketzustellung – das Unternehmen reagiert

Der Kundenservice von DHL hatte bei dem Anblick des zerstörten Pakets offenbar ein Einsehen. Eine Mitarbeiterin des Paketdienstleisters reagierte auf den Tweet des verärgerten Kunden – allerdings in englischer Sprache. „Hallo! Es tut uns wirklich leid, das zu hören“, hieß es in dem DHL-Kommentar unter dem Beschwerde-Tweet: „Unser Support-Team wird sich auf jeden Fall um die Behebung des Schadens kümmern.“

Dieses DHL-Paket erreichte den Empfänger in einem miserablen Zustand. © Screenshot / twitter.com/SiuLangLang

Ob DHL diesem Versprechen inzwischen nachgekommen ist, ist offen. Dass es aber auch bei Konkurrenten des Unternehmens nicht immer rund läuft, zeigte ein anderer Fall. Hier lieferte Hermes seinem Kunden ein stark beschädigtes Produkt. (kh)