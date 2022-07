Hier ging wirklich alles schief - DHL-Kunde beklagt sich: „Toller Service“

Von: Yasina Hipp

Immer wieder ziehen Paketzusteller Ärger auf sich. Entweder kommt das Paket gar nicht an oder wird lieblos am falschen Ort abgestellt. Diesen DHL-Kunden hat es nun auch erwischt.

München - Obwohl es mittlerweile die Möglichkeit gibt, für die bestellten Pakete einen alternativen Ablageort für Paketzusteller von DHL, Hermes und Co. anzugeben, löst das offenbar nicht die Zustellprobleme. Spätestens seit der Corona-Pandemie wird noch einmal mehr im Internet bestellt. Von Klamotten, über Essen bis hin zu Möbeln ist inzwischen alles online erhältlich und bis an die Haustür lieferbar. Dadurch haben aber auch die Zusteller alle Hände voll zu tun. Da wird das ein oder andere Paket auch mal nicht ganz so sanft behandelt. Das zeigt nun auch ein Post eines empörten DHL-Kunden.

DHL: Aufgerissenes Paket sorgt für Empörung

Auf Facebook macht der Betroffene seinem Ärger Luft. Und das durchaus zurecht, denn das Paket sieht in der Tat ganz schön mitgenommen aus. Die Oberseite des Kartons ist nahezu komplett aufgerissen, was den Blick ins Innere freigibt. Das stört auch den Empfänger. Er schreibt dazu: „Toller Service und das ist nicht das erste Mal und vor der falschen Tür stand es auch noch...“.

Der Aussage nach zu urteilen, ist das Paket also nicht nur beschädigt worden, sondern auch noch falsch abgeliefert. Immerhin scheint der Inhalt - eine beachtliche Menge an Katzenfutter-Dosen - keinen Schaden davongetragen zu haben.

DHL: „Scheint gerade in zu sein...“

Der Paketzusteller DHL äußerte sich nicht zu dem wütenden Post. Jedoch teilt eine andere DHL-Kundin ihr Erlebnis und schreibt unter den Post: „Scheint grade in zu sein...“. Auch ein weiteret DHL-Kunde ist mehr als unzufrieden mit der Verpackung seines Pakets von DHL. Er verpacke sogar sein „Altpapier anständiger“. Weder dieses Erlebnis noch der demolierte Katzenfutter-Karton werden vermutlich das letzte Ärgernis für DHL-Kunden sein.