„What in Germany is called efficiency": DHL-Kundin beschwert sich auf Englisch via Twitter

Von: Magdalena Fürthauer

Den Bescheid über einen Zustellversuch lesen manche Paketempfänger nur ungern. © Screenshot Twitter @ArayaChonthicha

Eine Kundin behauptet, DHL habe nicht bei ihr geklingelt und trotzdem sei ihr Paket zur Postfiliale gebracht worden. Ihrem Ärger macht sie auf Twitter Luft.

München - Wenig kann so viel Ärger bereiten, wie die Benachrichtigung eines Paketdienstes, dass die Sendung nicht zugestellt werden konnte - obwohl man den ganzen Tag zu Hause verbracht hat. So ist es auch einer DHL-Kundin ergangen, die den Vorfall auf Twitter schildert.

DHL-Kundin beschwert sich auf Twitter: Paketdienst habe nicht geklingelt

Wie die Frau auf Twitter schildert, habe sie ein Paket mit einem Hoodie erwartet. Statt dem Kleidungsstück sei jedoch lediglich eine DHL-Benachrichtigung im Briefkasten gewesen mit den bekannten Worten: „Eine persönliche Zustellung war leider nicht möglich.“

Am Dienstag, den 3. Januar, habe die DHL um 13.08 Uhr versucht, das Paket zuzustellen, wie dem Twitter-Post zu entnehmen ist. Weil niemand dagewesen sei, sei das Paket in die nächste Packstation gebracht worden. Die Kundin meint allerdings dazu, dass DHL bei ihr „nicht mal geklingelt“ habe. Ebenso Probleme bereiten so manchen die Ablageorte der DHL, wie zuletzt ein Kunde mittels eines Wutzettels unter Beweis stellte.

DHL: Kundin beschwert sich über Zustellversuch

„Das ist es also, was man in Deutschland Effizienz nennt“, schreibt die Twitter-Nutzerin auf Englisch. Diesen Satz müsse sie korrigieren, „weil er auf die DHL nie zutrifft.“

Ähnlich sauer ist eine weitere DHL-Kundin, deren verschicktes Paket wieder zurückgekommen ist. Den Grund dafür seitens des Paketdienstes konnte sie allerdings widerlegen.

DHL-Kundin sauer: Twitter-Nutzer stimmen ihr zu

DHL selbst hat auf den Twitter-Post der Frau zurzeit noch nicht reagiert. Ihre Follower allerdings schon: „Das ist so schrecklich und nervig“, meint eine Nutzerin etwa. Ein anderer, offenbar holländischer User schreibt: „Oh mein Gott, das machen sie in den Niederlanden auch. Manchmal bleibe ich den ganzen Tag zu Hause für ein Paket, dann klingeln sie nicht einmal und sagen mir, ich hätte es verpasst.“

Nun wartet auf die DHL-Kundin nach eigenen Angaben der Weg ins nächste Postamt, was wegen den „furchtbaren Öffnungszeiten“ die nächste Unannehmlichkeit darstelle. Während jedoch an dieser Stelle der Gram überwiegt, sorgt eine andere Twitter-Nutzerin mit ihrer Schild-Entdeckung in einem Supermarkt für Lacher. (mef)