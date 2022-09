„Beunruhigende“ Zustellung: DHL-Paket an Nachbar mit skurrilem Wohnort geliefert

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Ein DHL-Bote stellte eine Sendung an den Nachbarn „blaue Mülltonne“ zu. © Screenshot Twitter

Ein DHL-Bote wählte einen skurrilen Ablageort. Die Kundin beschwerte sich darüber auf Twitter und DHL entschuldigte sich bei ihr.

München - Dass eine Bestellung nicht immer ohne Probleme ankommt, ist bekannt. Mal sind die Zustellbenachrichtigungen unleserlich und man weiß nicht, wo man suchen soll. Ein anderes Mal zeichnen Paket-Boten den Weg auf dem Zettel auf und man muss auf die Suche gehen. Eine DHL-Kundin musste jetzt feststellen, dass ihr Paket an einen Nachbarn abgegeben wurde, der so gar nicht existiert. Sie teilte ihre Zustellbenachrichtigung auf Twitter.

DHL liefert Paket Mülltonne und bezeichnet ihn als Nachbarn

Die DHL-Kundin war sichtlich verärgert. Denn auf ihrer Zustellbenachrichtigung war zu lesen, dass die Sendung beim Nachbarn abgegeben wurde. Dieser war jedoch die blaue Mülltonne. Die Frau schrieb in dem Post: „Laut DHL wohnen die Nachbarn in unserer blauen Mülltonne.“ Außerdem ergänzte sie, dass keine Erlaubnis zum Ablegen der Sendung erteilt wurde. DHL beachtete das jedoch nicht, wie sich aus dem Post ableiten lässt.

Twitter-Nutzer machten sich unter dem Post über die Aktion lustig. „Wir recyceln Pakete, bevor sie überhaupt ankommen“, schrieb einer. Auch DHL meldete sich zu Wort und entschuldigte für den Ärger. „War sicherlich nicht so gemeint mit den Nachbarn. Konntest du deine Sendung denn trotz dessen erhalten?“, fragte das Versandunternehmen. Die Frau bestätigte den Erhalt. Lies aber noch mal deutlich werden, dass sie es „beunruhigend“ findet, dass Pakete irgendwo abgelegt werden. Und das auch noch ohne eine Erlaubnis.

DHL liefert Pakete in Mülltonne - Paket-Boten wählen den Lieferort immer öfter

Dass das Paket in der Mülltonne landete, ist jedoch kein Einzelfall. Schön öfter haben sich Kunden in den sozialen Medien darüber beschwert, dass sie ihre Sendungen in der Tonne gefunden hätten. Manche Kunden finden die Mülltonen-Idee „kreativ und witzig“, wie eine DPD-Kundin auf Facebook schrieb. Bei manchen kann die Zustellung aber auch schieflaufen. Denn anstatt der Bestellung fand ein Amazon-Kunde ein leeres und zerrissenes vor. (vk)