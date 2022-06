„MfG DHL“: Der frechste Paket-Bote ever? Nachricht bringt Kundin zur Weißglut

Naja,

es gibt ja heute auch die Möglichkeit zu sehen wo sich das Paket ungefähr befindet. Ablageorte anzugeben oder die Ware an eine Paketstation oder in die Filiale zu bestellen. Die Paketzusteller haben es auch so schon schwer bei dem Paketaufkommen und wir haben ja alle mal nen schlechten Tag.

Ein bisschen Verständnis tut uns allen gut!