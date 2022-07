DHL-Kundin freut sich: „Heute mal DHL sehr loben“

Von: Victoria Krumbeck

Zur Abwechslung mal keine Kritik einer DHL-Kundin. Hingegen freute sie sich über ihre Zustellung und lobte das Unternehmen auf Twitter.

München – Über Zustelldienste wie DHL, Amazon oder Hermes verliert man häufig kein gutes Wort. Horror-Geschichten gibt es zur Genüge. Ob aufgerissene Pakete oder freche Zustellbenachrichtigung – viele Kunden müssen sich solchen Herausforderungen stellen, wen sei etwas bestellen. Positive Erfahrungen mit den Zustellern gehen dabei oftmals unter. Umso schöner, dass eine Frau auf Twitter einen Post nutzte, um DHL zu loben.

DHL bekommt Lob von Kundin: Liefern Pakete und man bekommt einen Smiley

Eine Frau bekam eine besonders nette Zustellkarte von einem DHL-Boten oder einer Botin. Auf dieser Karte stand: „Paket vor der Haustür :-)“ Über den beigefügten Smiley hat sich die Kundin sehr gefreut. Auch die Zuverlässigkeit lobte sie auf Twitter: „Da ich ja sonst die Tage nur über Paketdienste wie Hermes oder UPS meckere muss ich heute mal DHL sehr loben, nicht nur das die es schaffen Pakete auszuliefern, auch wenn man nicht da ist […] nein man bekommt auch noch ein Smiley auf die Karte gemalt“. Eine Nutzerin kommentierte: „Wie süß.“

DHL kann auch anders und stellt Pakete besonders aufmerksam zu

Naturgemäß werden positive Erfahrungen mit DHL in den sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook oder Instagram eher seltener geteilt. Dennoch darf man nicht vergessen, dass es auch nette und aufmerksame Paketzusteller gibt. So fand ein Mann in seinem Briefkasten eine DHL-Benachrichtigung, obwohl er gar nichts bestellt hatte. Auf der Nachricht informierte ein tierlieber Paketbote den Mann, dass seine Katze zwei Zecken hat. Für diese Aktion bekam der Zusteller großes Lob auf Twitter. Einen guten Rat hatte ein weiterer Paketbote für seine Empfänger. Der riet diesen netter zu den Nachbarn zu sein, da die Nachbarn keine Pakete mehr annehmen wollten. Die Nachricht sorgte für Lacher auf Instagram. (vk)