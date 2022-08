Kaffeemaschine kaputt! DHL-Kunde lässt Frust ab: „... weil Qualität sch...egal ist“

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Böse Überraschung: Ein Twitter-User hat sich eine Kaffeemaschine mit DHL liefern lassen - sie kam kaputt an. © Twitter/Philipp_qqilihQ

Ein DHL-Kunde schiebt mächtig Frust: Seine neue Kaffeemaschine behandelte die Lieferfirma wohl nicht mit genug Vorsicht.

München - Eine Bestellung aufgeben hat immer etwas sehr Aufregendes an sich. Wann kommt sie an? Wie sieht das Produkt in echt aus, wie fühlt es sich an? Funktioniert es reibungslos? War es das Geld wert? Es ist so ein bisschen wie eine kleine Bescherung, bei der man zwar weiß, was im Geschenk steckt, aber trotzdem eine Menge Fragen hat.

Bei einem DHL-Kunden - ein DHL-Zettel enthielt eines anderen Kunden enthielt zuletzt ein rotes Herzchen - kam es leider gar nicht erst dazu, dass er das Produkt seiner Wahl auf Herz und Nieren testen und ausprobieren konnte oder wollte. Die Lieferfirma brachte ihm seine neue Kaffeemaschine nämlich in einem fürchterlichen Zustand.

„Paket versenden mit DHL, weil Qualität sch...egal ist“, schrieb er bei einem Post auf Twitter und stellt dazu zwei Fotos der neuen Maschine von Sage. Darauf ist zu sehen: Eine Ecke des Produkts ist zerbrochen. Die Plastik-Abdeckung ist quasi irreparabel gesplittert, sodass sich ein Kaffeetrinker womöglich sogar daran verletzen könnten. Auch postete er ein Foto von innerhalb des Kartons, in dem man sieht, wo die Maschine kaputtgegangen ist. Am Boden der Pappschachtel sind Plastiksplitter zu sehen.

DHL reagierte auf den Post. „Das ist ärgerlich“, schrieb die Lieferfirma. Die Sendung sollte innerhalb sieben Tage nach der Zustellung zur Schadensbegutachtung in die Filiale gebracht werden. Alternativ können wir die Sendung abholen. Die Schadensanzeige muss mit der Sendung abgegeben werden.“ Außerdem postete DHL einen Link, unter dem der Kunde die Schadensanzeige finden kann.

Ob der Verbraucher seine Bestellung ersetzt bekommen hat, ist nicht überliefert. Immerhin sein Hund, der auch auf dem Foto zu sehen ist, scheint sich an dem Zustand der Maschine nicht zu stören. (cg)

Kaufland wollte seinen Kunden in einer Werbung ganz genau zeigen, woher das Fleisch kommt. Doch bei der Auswahl der Flagge ging etwas schief.