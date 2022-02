DHL-Fail beim Pakete ablegen - viele Kunden kennen das Problem

Teilen

Nicht immer bringt der Kurier die Pakete bis an die Tür. In vielen Fällen werden sie beim Ablageort kreativ. © Jodel/Facebook

Wo ist mein Paket? Bei Twitter häufen sich skurrile Geschichten, wo Kunden ihre DHL-Pakete entdecken. Hier eine kleine Auswahl.

München - „Wenn der Postmann zweimal klingelt“ wird für die meisten DHL-Kunden wohl nur ein berühmtes Filmzitat bleiben. Oft bleibt den Kurieren im stressigen Alltag nicht genug Zeit oder Geduld, um das Paket direkt abzugeben. Stattdessen werden sie kreativ, wenn es um den schnellsten Ablageort des Pakets geht - zur Unterhaltung, aber auch zum Ärger einiger Kunden.

DHL-Bote: Kunde findet Paket wenige Meter von der Haustür abgestellt

Ein Twitter-Nutzer hatte wohl offenbar auf sein Paket gewartet. Obwohl er zu Hause war, legte der Bote das Paket kontaktlos ab, im Hintergrund ist das DHL-Fahrzeug noch gut zu erkennen. Mit den Worten „Wenn der Weg zur Haustür zu weit weg ist“ postet der Kunde ein Bild des Vorgartens, in dem das Paket ungefähr drei Meter von seiner Haustür entfernt am Gartentor liegt.

Dabei hatte er wohl noch Glück. Eine andere Twitter-Nutzerin kommentierte nämlich: „Unser Paketzusteller hat‘s mal in das Häuschen für die Mülltonnen gesteckt.“ Da scheint sie nicht die einzige Kundin zu sein, der das passiert ist, wie dieser User auf der App Jodel bestätigt. Ein anderer Paketbote hatte für seine Kunden in Berlin sogar einen wertvollen Tipp parat.

DHL-Bote als Tetris-Künstler: Lob aus dem Internet

Aber natürlich gibt es auch lobende Worte für die Arbeit der Paketboten. So in diesem Fall geschehen: Dass in der Pandemie so viel bestellt wird, hat einem Mann im Frühling 2021 zu einer kurzen Bekanntheit bei Jodel verholfen. Durch das Fenster eines Anwohners beobachtet, trägt der Paketbote auf beeindruckende Weise mehrere Pakete auf einmal zu seinen Kunden. „Schafft er das???“, fragt ein Jodel-User. Offenbar. Unfallfrei schaffen es die Pakte zu ihren Besitzern. „Tetrismaster“ und „Easy Profi-DHL-Mitarbeiter“ lauten die lobenden Worte für die Stapelkünste des DHL-Boten. (mell)