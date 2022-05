DHL-Pakete beschädigt, Inhalt kaputt: Service-Reaktion stellt Kundin nicht zufrieden – „Frechheit“

Von: Raffaela Maas

Da ihre Pakete komplett demoliert bei ihr ankamen, beschwerte sich eine DHL-Kundin auf Facebook bei dem Zusteller - doch mit der Antwort des Unternehmens gab sie sich nicht zufrieden.

München - Nicht immer verläuft bei einer Paketzustellung alles nach Plan. Lieferzettel, die für Irritationen sorgen oder Ablageorte, die einfach nicht den Vorstellungen der Kunden entsprechen - die zahlreichen Beschwerden im Netz beweisen, dass nicht immer alles glattläuft. Auch eine DHL-Kundin teilte nun ein Erlebnis, das bei ihr für viel Ärger sorgte.

DHL-Kundin erhält kaputte Pakete: „Gehen Sie immer so mit Paketen um?“

Sie wandte sich in ihrem Beitrag auf Facebook direkt an DHL. „Hallo DHL, gehen sie eigentlich immer so mit Paketen um? Am 23.5 und 24.5 wurden die Pakete so zugestellt, kann ja wohl nicht OK sein“, schrieb sie in ihrem Post. Auch die Ware soll bei der Zustellung beschädigt worden sein. Auf mehreren Bildern, die sie teilte, zeigte sich das Ausmaß des Schadens. Mehrere eingerissene Stellen und Quetschungen sind dabei deutlich an den Paketen zu erkennen.

DHL reagiert auf Beschwerde - doch Kundin legt noch einen drauf

Die Beschwerde erreichte innerhalb kürzester Zeit DHL selbst. Eine Social-Media-Beauftragte des Lieferdienstes antwortete der Kundin: „Wenn Sie eine Sendung beschädigt erhalten oder etwas vom Inhalt fehlt, dann sollten Sie dies schnellstmöglich anzeigen“. Außerdem wurde die Kundin darauf hingewiesen, dass sie zur Schadensbegutachtung, die Sendung mit allen Bestandteilen in einer DHL-Filiale abgeben muss.

Doch diese Antwort stellte die Kundin keineswegs zufrieden. „Ich werde einen Teufel tun, um diese kaputten Pakete auch nur einen Meter zu bewegen. Was ist das für eine Frechheit!! Zur Begutachtung kommen sie doch hier her. Habe ich diese so kaputt gemacht, NEIN“, polterte sie. Eine Antwort bekam sie schließlich von einem anderen DHL-Mitarbeiter. „Da Sie so freundlich fragen, holen wir das Paket (die Pakete?) auch gerne bei Ihnen ab“, kommentierte er und bat um eine E-Mail mit genaueren Informationen, um eine Abholung zu ermöglichen. Die Kundin müsse schließlich am Abholtag nur noch die Schadensanzeige fertig ausgefüllt an den Fahrer übergeben.

