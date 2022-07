„Inhalt unbrauchbar“: In Packstation gestopftes DHL-Paket verärgert Kunden

Von: Momir Takac

Ein Zusteller hat ein Paket in eine DHL-Packstation gequetscht. © Facebook/Screenshot

Probleme mit Zustellern gibt es ständig. Ein DHL-Bote hat jetzt allerdings über das Ziel hinausgeschossen. Der Geschädigte macht seinem Ärger im Netz Luft.

Norderstedt - Stress im Job kennt wohl jeder. Garantiert auch Paketboten. Der wachsende Online-Handel bringt die Zusteller das ein oder andere Mal an ihre Grenze. Vor allem in Ballungsräumen. Dennoch darf man als Kunde erwarten, dass die Leistung von DHL, Hermes und Co. zufriedenstellend erbracht wird.

Paket in DHL-Packstation gequetscht: Kunde verärgert

Doch das ist leider nicht immer der Fall. Zahlreiche Geschichten über verloren gegangene oder falsch abgestellte Pakete sind bekannt. So beklagte ein DHL-Kunde ein aufgerissenes Paket, eine andere Kundin ärgerte sich über die Nachricht eines frechen DHL-Boten. Jetzt hatte ein Mann aus Norderstedt ein unschönes Erlebnis mit einem Zusteller.

Er teilte auf Facebook einen Beitrag, womit er seinem Ärger Luft machte. Er postete ein Foto, das ein zerstörtes Paket im Fach einer Packstation zeigt. Der Bote wollte es offensichtlich mit aller Macht unterbringen. Dazu schrieb der User: „Lieber DHL Zusteller, respekt: passt nicht gibt es nicht. Schade dass dadurch der Inhalt unbrauchbar wurde. Nächstes Mal bitte sauber in der Mitte falten.“

DHL-Bote in der Kritik: „Das finde ich saufrech“

Das ist natürlich der Worst Case, wenn die Ware kaputtgeht. Entsprechend deftig, aber auch unflätig fallen die Kommentare aus. „Was für A...löcher sind das bitte“, schreibt einer, „Das finde ich saufrech von dem Zusteller“, ein anderer. Weitere Leidtragende berichten von ähnlichen Erlebnissen. Dass es auch anders geht, zeigte ein DHL-Bote in NRW, der sich um das Wohl einer Katze sorgte.

Nach einem Tag war die Kommentarfunktion schließlich deaktiviert. Der Urheber wollte, wie er schrieb, „kein allgemeines DHL-Bashing“ auslösen und nur einen einzelnen Zusteller „mal zum Nachdenken“ anregen. Das Gegenteil war jedoch der Fall. Er versäumte es, in seinem Facebook-Post DHL zu verlinken. (mt)