„Was nicht passt, wird passend gemacht“ – Eklat um DHL-Paket an Packstation

Statt nach Hause kann man sich sein DHL-Paket auch an eine Packstation in der Nähe liefern lassen. Ein Kunde tat dies und wurde bitter enttäuscht.

Dresden – Wer sich Online ein Produkt kauft, macht dies vermutlich auch aus bestimmten Gründen. Einerseits kann es passieren, dass man gewisse Dinge lediglich online und nicht im Einzelhandel nahe dem eigenen Heimatort bekommt. Andererseits könnte sich der Käufer oder die Käuferin vielleicht auch eine bequeme Lieferung nach Hause erhoffen, auch wenn die nicht immer reibungslos funktioniert.

Eine weitere Möglichkeit ist es, sich ein Paket an einen sicheren Ablageort bringen zu lassen, was ebenfalls seine Tücken haben kann. Als weitere Option kann ein Paketbote die Sendungen von DHL auch zu einer Packstation liefern. Dort werden diese dann in unterschiedlich großen Paketfächern gelagert, bis der Empfänger seine Sendung abgeholt hat.

DHL-Paket landet in der Packstation – Bote biegt es in zu kleinem Fach zurecht, Kunde ist verärgert

Letztere Variante wählte kürzlich ein DHL-Kunde. Allerdings musste der Mann beim Öffnen des Fachs in der Packstation feststellen, dass der Bote in Sachen Augenmaß noch reichlich dazulernen muss. Auf Facebook postete der Paketempfänger ein Foto des Fachs der Packstation, in dem sich seine Sendung befand. „Was nicht passt, wird passend gemacht“, kommentierte er den Schnappschuss – frei nach dem bekannten Kinofilm um eine Baustelle und deren Arbeitskräfte.

Zu erkennen war, dass das Paket in dem Fach deutlich verformt war. Der Bote hatte ganz offensichtlich die falsche Fachgröße in der Packstation ausgesucht. Beim Verstauen in dem Fach muss er bemerkt haben, dass das Paket hier nicht hineinpasst. Damit gab sich der Zusteller aber wohl nicht zufrieden und half nach, bis sich die Tür des Fachs der DHL-Packstation wieder schließen ließ.

DHL-Paket in Packstation völlig verformt – Unternehmen entschuldigt sich bei seinem Kunden

Ein äußerst rücksichtsloses Verhalten, der Kunde regte sich berechtigterweise darüber auf. Das fand auch das Facebook-Team von DHL-Paket. Es kommentierte den Post des DHL-Kunden mit den Worten: „Oh, so soll das nicht sein. Entschuldigung dafür.“ Und wollte von dem Mann, der laut seinem Facebook-Profil in Dresden ansässig ist, wissen: „Ist der Inhalt ok?“

So verbogen wie das eine Paketende auf dem Bild aussah, war in der Tat zu befürchten, dass der Inhalt Schaden genommen haben könnte. Ob dies der Fall war, ließ sich nicht nachvollziehen. Auf den Kommentar und die Frage von DHL-Paket antwortete der verärgerte Kunde bislang nicht. Vielleicht hat er die Situation aber auch per Direktnachricht mit den DHL-Mitarbeitern klären können.

Indes läuft auch bei der Konkurrenz von DHL nicht immer alles nach Plan. Ein Hermes-Bote platzierte sein zugestelltes Paket in Abwesenheit des Empfängers in der Mülltonne. (kh)

