Bekannter Streamer bekommt von DHL Traubensaft geliefert: „Danke für nix“

Einen Traubensaft mit DHL zu versenden, scheint keine gute Idee. Denn wie der Streamer „Chefstrobel“ auf Twitter postet, kam seine Bestellung zerstört an.

Karlsruhe - Das ein oder andere Missgeschick passiert DHL häufiger. Ungewohnte Abstellorte, merkwürdige Botschaften auf Paketscheinen oder zerstörte Ware. Letzteres hat jetzt den Twitch-Streamer Chefstrobel erwischt. Der postete auf Twitter seine komplett zerstörte Bestellung mit den Worten „Krass danke für nix DHL“.

DHL-Bestellung kommt bei bekanntem Twitch-Streamer zerstört an

Der Streamer teilte das Foto auf Twitter mit seinen über 100.000 Followern. Zu sehen ist ein eingebeulter Traubensaft mit einem zerstörten Verschluss. Trotz der ganzen Verpackung im Karton wurde der Saft beschädigt. Als hätte der Absender gewusst, dass der Saft nicht heil ankommt, wurde dieser zusätzlich in eine weitere Plastikfolie eingewickelt. Der Streamer und E-Sportler nahm es jedoch mit Humor.

Twitter-Community ist empört über die DHL-Bestellung

In den Kommentaren erntete der Twitch-Streamer mit über einer halben Million Follower viel Spott. „Lauf 5 min zum nächsten Supermarkt, dann passiert sowas nicht“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer berichtet von einem ähnlichen Erlebnis: „Hatte ich auch mal mit Getränkedosen. 3 waren komplett zerdrückt und natürlich ins restliche Paket ausgelaufen. Hauptsache außen um den Karton schön viel extra DHL Klebeband.“ Die Twitter-Nutzer kommentierten auch seinen Saftgeschmack: „Was sind das für Kommentare hier, ich frage mich eher, wer trinkt Traubensaft?“ oder auch: „Verdient, wenn man Traubensaft bestellt.“

Der Streamer rechtfertigt das Bestelldebakel und erklärt, dass er die Ware nicht bestellt habe und es sich um Zutaten für Cocktails handle. Auch die Minze, die im Paket drin war, sei komplett zerstört. Auf den Tweet hat DHL bis jetzt noch nicht reagiert. Leider sind zerstörte Pakete bei DHL keine Seltenheit. So müssen sich Kunden über Zusteller ärgern, die Pakete in Packstationen stopfen oder einfach an der Haustür vorbeifahren. (vk)