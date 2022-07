„Im Garten weder Haustür noch Briefkasten“: Paket-Kundin meckert über DHL-Ablageort – doch sie liegt falsch

Von: Kai Hartwig

Teilen

Eine vermeintliche DHL-Lieferung verschwindet. Die Paket-Kundin beschwert sich bei dem Unternehmen, doch der Fall nimmt eine entscheidende Wendung.

Bremen/München – Bei der Paketzustellung treten immer wieder Probleme auf. Gerade dann, wenn der Empfänger die Sendung nicht persönlich in Empfang nehmen kann. Paketlieferdienste wie DHL bekommen dann den Frust der Kunden ab, etwa wenn der Ablageort nicht den Wünschen entspricht.

Und auch bei Hermes hinterlegte ein Bote kürzlich ein Paket an einem mehr als fraglichen Platz. Die Unzufriedenheit der Paket-Kunden äußert sich in solchen Fällen auch in öffentlichen Beschwerden. Die werden häufig in den sozialen Netzwerken hinterlegt.

Paket-Kundin meckert über falschen DHL-Ablageort – „Haben im Garten weder Haustür noch Briefkasten“

Bei Facebook unterhält DHL Paket eine eigene Gruppe, dort werden auch Kundenbeschwerden aufgenommen. Eine Userin, die ihrem Profil nach aus Bremen stammt, verfasste nun einen längeren Post. Darin äußerte sie ihren Unmut, da der Ablageort ihrer Paketsendung nicht zufriedenstellend umgesetzt wurde. Das Paket verschwand offenbar spurlos, verantwortlich machte sie dafür DHL.

„Meine Angabe des Ablageortes war eindeutig. IM Garten“, beginnt die wütende Paketempfängerin: „Im Garten haben wir weder eine Haustür noch einen Briefkasten. Dieses haben wir VOR dem Haus, welches logischerweise an einer Straße ist. Einer, wo es natürlich noch möglich gewesen wäre, den Umschlag in das Zeitungsfach zu stecken, wo er nicht so sichtbar gewesen wäre. Grund für die Angabe eines sicheren Ablageortes war, dass wir nicht zu Hause waren“, schrieb sie zu einem Foto, das ein Paket zeigt, welches auf einem Briefkasten liegt.

„Und nun meine Frage an DHL: Wo ist mein Päckchen jetzt? Es ist nicht da, wo der Paketbote es hingelegt hat. Nachbarn hätten es mir bereits gebracht, falls sie es sicherheitshalber mitgenommen hätten. Also, an wen darf ich die Rechnung für die Lieferung schicken?“, fragte die erboste Kundin. Doch bei genauerem Blick auf das Foto, welches der Paketbote zum Beweis der Zustellung geschossen hatte, ergeben sich Zweifel, ob DHL der richtige Ansprechpartner ist.

Paket-Empfängerin macht DHL für gescheiterte Zustellung verantwortlich – dabei ist Amazon verantwortlich

Das Paket zeigt deutlich sichtbare Amazon-Schriftzüge. Zudem ist der Schnappschuss ganz offensichtlich aus einem Amazon-Account entnommen worden. Es ist also anzunehmen, dass der Onlineversandhändler bzw. dessen Paketbote für die missglückte Lieferung verantwortlich ist.

Facebook.jpg © Screenshot / Facebook.com/DHLPaket

Auch ein weiterer Facebook-User sah das so. „Das Paket auf dem Foto wurde von Amazon ausgeliefert. Fragen Sie die, wo das Paket hin ist“, kommentierte er den Wut-Post der vermeintlichen DHL-Kundin. Wenig später reagierte auch das Unternehmen auf die Anfrage der entrüsteten Bremerin. „Die Zustellung der Sendung erfolgte nicht durch DHL Paket. Bitte wende Dich an Amazon“, hieß es in dem Kommentar einer Mitarbeiterin des Paketlieferdienstes.

Ob die Empfängerin inzwischen doch noch ihr Amazon-Paket bekommen hat oder dieses unauffindbar blieb, wurde nicht klar. Es war allerdings nicht der erste Fall, in dem DHL zu Unrecht für eine fehlerhafte Amazon-Lieferung angeprangert wurde. (kh)