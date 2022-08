DHL-Kundin zeigt Paket, welches „nachverpackt“ wurde: „Dass ich nicht lache“

Von: Kai Hartwig

Eine DHL-Kundin ließ sich teils zerbrechliche Einrichtungsgegenstände schicken. Der Paketdienstleister verpackte die Sendung neu – allerdings eher schludrig.

München – Wer sich ein Paket liefern lässt, kann mitunter eine böse Überraschung erleben. Gerade in Sachen Ablageort werden immer wieder Beschwerden von Paketempfängern laut. Von einem Hermes-Zusteller wurde kürzlich ein völlig absurderer Ablageort für ein Paket gewählt. Eine andere Problematik erlebte nun eine DHL-Kundin mit ihrer Sendung.

DHL-Kundin beschwert sich: Paket wurde „nachverpackt“ – und zerbrechlicher Inhalt ineinander geworfen

Auf Twitter veröffentlichte sie mehrere Bilder ihres Pakets. Dazu schrieb die Paketempfängerin die vielsagenden Worte: „Sag mir, dass ein Paket von DHL Paket neu verpackt worden ist, ohne mir zu sagen, dass das Paket neu verpackt worden ist.“

Das erste Foto des Tweets zeigt das verschlossene Paket. Es ist mit reichlich Klebeband umhüllt, das neben den Logos von DHL und der Deutschen Post die Beschriftung „Nachverpackt“ aufweist. Zudem ist an der Außenseite des Pakets ein leuchtend oranges Schild mit einem Glas-Symbol angebracht. Dieses soll offenbar auf die Zerbrechlichkeit des Paketinhalts hinweisen.

Allerdings wundert man sich diesbezüglich beim Blick auf das zweite Foto doch sehr. Hier ist die geöffnete DHL-Sendung zu sehen, der Inhalt füllt dabei nicht ansatzweise das große Paketvolumen aus. Ein wenig wirkt es so, als stehe man am Wühltisch eines Geschäfts für Haushaltsutensilien. Von Gläsern über Kleiderbügel bis hin zu einer aufgerollten Matratze sind hier einige Artikel vertreten, die man in den eigenen vier Wänden braucht.

DHL verpackt Paket mit zerbrechlichem Inhalt neu – „Einfach alles wahllos reingeschmissen“

Dass gerade die Gläser bei einer derartigen Verpackung den Transport unbeschadet überstanden haben, erscheint doch verwunderlich. Das finden auch die Twitter-User, die den Tweet kommentierten. „Ja moin, einfach alles wahllos reingeschmissen und sowas nennt sich dann neu verpackt, dass ich nicht lache“, schrieb einer unter den Beitrag der DHL-Kundin. „Und dann haften sie nicht, weil die Verpackung nicht ausreichend gesichert ist“, ergänzte ein andere Twitter-Nutzer.

„Oh man. Hoffentlich ist wenigstens nix zu Schaden gekommen“, meinte eine Userin. „Normal würde ich sagen“, scherzte ein weiterer Twitter-Nutzer beim Anblick des „nachverpackten“ DHL-Pakets. Ob er in der Vergangenheit bereits ähnliche Erfahrungen mit dem Paketlieferdienst gemacht hat? So erging es zumindest eigenen Angaben zufolge einem anderen User. „Hatte ich tatsächlich in den letzten drei Jahren auch zweimal“, gab er an.

Er zeigte aber auch Verständnis für diese DHL-Praxis: „Besser so, als wenn sie dir das kaputte, aufgerissene Paket schicken und die Hälfte fehlt. Hatte ich auch schon. In der Sendungsverfolgung sollte glaube ich auch stehen, dass das Paket neu verpackt wurde.“

Inwiefern sich doch ein Schaden bei der Paketsendung der DHL-Kundin ergeben hat, wurde indes nicht klar. Auch von DHL kam bislang keine Reaktion zu der Beschwerde der Empfängerin. Dass es aber auch viel unangenehmer hätte kommen können, zeigt ein anderer Fall. Hier musste sich eine GLS-Kundin auf die Suche nach ihrem Paket machen, der Bote hinterließ eine freche Nachricht. (kh)