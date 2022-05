DHL quetscht „wieder einmal“ Paket in den Briefkasten - „Danke für den 1A Service!“

Von: Raffaela Maas

Teilen

Einen DHL-Kunden erreichte sein Paket in einem Zustand, der ihm ganz und gar nicht passte. Er tat über Twitter sein Missfallen kund - und erntete prompt eine Antwort des Unternehmens.

München - Täglich werden unzählige Pakete von DHL und Co. geliefert. Da ist es nicht überraschend, dass bei der Zustellung auch mal etwas schiefgehen kann: unübliche Ablageorte, unzureichend ausgefüllte Abholscheine, oder auch an die falsche Adresse gelieferte Glückwunschkarten. Auch die Lieferung des Pakets für einen DHL-Kunden missglückte, da sein Paket womöglich aufgrund des unpassenden Ablageortes beschädigt bei ihm ankam.

DHL-Paket beschädigt - Kunde beschwert sich auf Twitter

Der Empfänger postete mehrere Bilder von seinem demolierten Paket. Wie es scheint, wurde das Päckchen so gefaltete, dass der Umschlag aufriss und der Inhalt zum Vorschein kam. Verärgert schrieb er DHL auf Twitter: „Hey [DHL], einmal mehr danke für einen 1A Service und beschädigte Ware, weil der Briefträger mit aller Gewalt die Sendungen in den Briefkasten stopfen musste. Wieder einmal.“ Ob der Hinweis „wieder einmal“ auf eigene Erfahrung mit kaputten Paketen abzielt oder auf Erlebnisse von anderen Kunden, bei denen zum Beispiel ebenfalls ein Paket in einen viel zu kleinen Briefkasten gequetscht wurde, ist nicht bekannt.

DHL reagiert auf die Beschwerde über Twitter

Die Beschwerde des Kunden erreichte kurze Zeit später auch DHL selbst. „Dass die Sendung beschädigt wurde, tut mir sehr leid“, kommentierte ein Sozial-Media-Beauftragter des Paketlieferdienstes. Er verlinkte zudem die Seite von DHL, auf der Beschwerden aufgegeben werden können, damit sich um das Problem gekümmert werden kann.

Auch ein anderer Twitter-User hatte zuletzt mit einer Lieferung zu kämpfen. Sein Paket wurde mit Ach und Krach in den zu kleinen Briefkasten gesteckt, doch er zeigte Verständnis. (rrm)