Ob das so gewollt war? DHL liefert Paket an „sicheren Ort“ - Kunde veröffentlicht Foto

Das Treppenhaus ist ein fragwürdiger Ablageort für ein Paket von DHL.

Immer wieder beschweren sich Kunden von DHL, Hermes und Co. über die Zustellung ihrer Pakete. Auch bei diesem Twitter-User ist etwas gründlich schief gelaufen.

München - Jeder der schon mal etwas online bestellt hat, hat mindestens eine Geschichte zur Zustellung seiner Lieferung parat. Ob zerrissene Pakete, kryptische Nachrichten auf den Abholzetteln oder ungewöhnliche Ablageorte - der Kuriosität sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Ein DHL-Kunde ist so sauer über sein zerfleddertes Paket, dass er sogar meint, er würde sogar sein Altpapier anständiger verpacken. Bei einem anderen DHL-Kunden, der sein Leid auf Twitter teilt, ist das Päckchen zwar noch ganz, aber dafür an einem sehr fragwürdigen Ort gelandet.

DHL: Päckchen landet auf dem Boden des Treppenhauses

Wie das Twitter-Foto des betroffenen Empfängers zeigt, liegt das kleine weiße Päckchen mutterseelenallein auf dem Boden des Treppenhauses. Ganz unten unter der letzten Treppe findet der DHL-Kunde also seine heiß ersehnte Lieferung. Ungläubig und mit einer gehörigen Portion Ironie schreibt er dazu: „Paket liegt an einem #sicheren Ort #DHL“. Der letzte Absatz des Treppenhauses ist wohl alles andere als ein „sicherer Ort“.

Mittlerweile gibt es bei DHL und Co. die Möglichkeit alternative Ablageorte anzugeben. Sollte man selbst also nicht zuhause sein, kann der Zusteller das Paket dann eben an diesem Ort ablegen und die Zustellung gilt als erfolgreich. Ob das Treppenhaus hier als Ablageort zählt, scheint fragwürdig. Regelmäßig werden die Ablageorte aber auch sehr individuell interpretiert.

DHL-Konkurrent Hermes schneidet auch nicht besser ab

Bleibt zu hoffen, dass das Päckchen wenigstens unbeschadet dann doch seinen Weg zu seinem Empfänger gefunden hat. Und dieser kann von Glück sprechen, die Zustellung überhaupt gefunden zu haben.



