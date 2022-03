Influencerin öffnet Paket und ist baff: Fotos dokumentieren den DHL-Fail

Von: Anna Lorenz

Traditionsgemäß wird am Vorabend der Hochzeit gepoltert. Wie DHL hier behilflich ist? Lesen Sie selbst.

Köln - Nadine Steuer ist als Video-Creator unter dem Pseudonym Kupferfuchs bekannt. Verheiratet ist die „Greenfluencerin“ mit den langen roten Haaren mit dem ebenfalls in der Öffentlichkeit stehenden Philipp Steuer. So weit, so gut. Dass der Paketdienstleister DHL, bei dem sich ab April 2022 einiges ändern wird, den ehelichen Bund der beiden aber offenbar noch einmal scheppernd zelebrieren wollte, damit hat das Paar nicht gerechnet.

DHL-Paket als Heiratsantrag - Einladung zum Polterabend

Dass Nadine Steuer und ihr Ehemann Philipp jegliches voreheliche Ritual mutmaßlich bereits hinter sich haben, das interessierte den Paketdienstleister DHL offensichtlich wenig. „DHL hat mich zum Polterabend eingeladen“, twitterte die Influencerin.

Wenigstens nahm sie die kleinteilige Lieferung mit Humor: Die Vase nämlich, die Steuer bestellt hatte, kam als kompletter Scherbenhaufen in Köln an. „ [I]n Japan würden die das jetzt mit Gold wieder zusammensetzen [...]“, scherzte ein User in Anlehnung an die asiatische Porzellanflicktechnik Kintsugi auf den Twitter-Schnappschuss hin. „Stimmt, da käme der CEO persönlich und würde sich angemessen entschuldigen“, pflichtete ein anderer Nutzer bei. Doch neben einigen Lachern gab es - wie bei dieser Geschichte - auch Kopfschütteln über die doch fragwürdige Verpackung:

„Als Postzusteller muss ich sagen, so wie das verpackt ist, überlebt das kein Förderband und auch keinen längeren Transport. Da kannst du als Zusteller so vorsichtig sein, wie du willst. Wobei ich, wenn es schon komisch klappert, die Kundschaft direkt frage, ob Annahme verweigert wird.“

„Oh, ich wusste noch gar nicht, dass es jetzt schon do it your self Puzzle-Vasen gibt“, interpretierte ein Nutzerin den Vasen Faux-pas, während Userin @vanini_panini die gelungene Rückkopplung zum Polterabend gelingt: „Hurra! Scherben bringen Glück“ und schlussfolgert: „Man kann sich also DOCH Glück kaufen.“ Ob das so ganz im Sinne der mittelalterlichen Scherbenspektakel-Erfinder ist?

Polterabend - dazu dient der alte Brauch vor Hochzeiten

Wenn jemand nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, ist das meist kein besonders gutes Zeichen. Im Rahmen des Polterabends jedoch werden mit Inbrunst sämtliche Porzellanwaren in Reichweite herbeigetragen und von den feierwütigen Gästen zu Scherben verwandelt. Der Brauch, der bereits im späten Mittelalter schriftliche Erwähnung fand, leitet sich von „Poltergeistabend“ ab und wird klassischerweise am Vorabend der Hochzeit zelebriert. Glücksbringende Bräuche und Omen sind ohnehin sehr beliebt und bei dem Schwellenritual, dass den Übergang des ledigen Lebens in die traute Zweisamkeit zelebriert, gilt: „Umso lauter, desto besser!“. So geht in geselliger Runde oftmals mit bester Laune ein ganzes Service donnernd zu Bruch.

Scherben bringen Glück - Der Polterabend, den es schon im späten Mittelalter gab, ist ein beliebter Hochzeitsbrauch. © imago stock&people

Hintergrund dieses scherbenreichen Spaßes ist es, mit viel Gepolter böse Geister zu vertreiben, die dem Glück der Eheleute in spe noch im Weg stehen könnten. Dass die sich manchmal auf dem Weg zur Märchenhochzeit selbst ein Bein stellen, ist unbestritten - wie dieser Bräutigam beweist. Denn ob mit Polterabend oder ohne: Manche haben eben einen Sprung in der Schüssel. (askl)