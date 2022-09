DHL-Kunde macht Handy-Paket-Benachrichtigung publik: „Hat DHL Dresden gerade dumm genannt?“

„Watten da passiert?“

Als ein Kunde eine Nachricht von DHL bekam, wunderte er sich. Denn in der Nachricht scheint DHL Dresden als dumm zu bezeichnen.

Dresden - Über Versandunternehmen wie Hermes oder DHL kann man sich viel und lange aufregen. So kann es passieren, dass Lieferungen an kuriose Orte abgestellt werden. Dazu kommt, dass Päckchen lieblos in den Briefkasten gerammt werden, sodass diese für Diebe eine leichte Beute sind. Und Lieferzettel bringen soziale Netzwerke zum Diskutieren. Auf Twitter teilte ein DHL-Kunde eine äußerst komische Nachricht. Er mutmaßte, dass DHL die Stadt Dresden als dumm bezeichnete. Der DHL-Twitter-Account reagierte darauf.

DHL-Kunde bekommt Nachricht: „Hat DHL Dresden gerade dumm genannt?“

Wenn man nicht zu Hause ist und ein Paket kommt, dann wird dieses in den meisten Fällen in eine DHL-Filiale gebracht oder an einen Nachbarn übergeben. Ein Kunde konnte das Paket in einer Packstation in einer Filiale abholen. Er bekam von DHL eine Benachrichtigung auf sein Handy, wann er sein Paket abholen kann. Die Adresse der Filiale lautete: „Dummy-Str. 0 in Dummy-City“. Man traut seinen Augen kaum, dass dies wirklich der Inhalt der Nachricht ist. „Hat DHL Dresden gerade dumm genannt?“, fragte der Kunde und teilte einen Screenshot der Nachricht.

DHL bezeichnet Dresden als „Dummy“ und reagiert auf Nachricht

Auch der offizielle Twitter-Account von DHL wunderte sich über die Nachricht. „Huch, watten da passiert? Sorry, selbstverständlich nicht. Dresden, unser Elbflorenz“, entschuldigte sich das Versandunternehmen. „Wie ist der Stand der Dinge? Ist der Text noch immer da? Werden Infos zum Paket benötigt?“, will der Social-Media-Manager des Paketzulieferers weiter wissen.

Der Kunde erklärte, dass die Informationen in der App richtig standen. Ob sich jemand einen bösen Spaß erlaubte, ist nicht bekannt. Denn die Dummy-Straße existiert genauso wenig wie die Hausnummer „0“. Viel mehr wird es sich wohl um einen Platzhalter handeln, da vermutlich zum Zeitpunkt der Lieferung die genaue Adresse der Packstation unbekannt war. Wahrscheinlich war dies auch dem Kunden klar - skurril sah die Mitteilung dennoch aus. (vk)

Rubriklistenbild: © Screenshot Twitter