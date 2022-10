„Kreativität by DHL“: Kunde feiert ungewöhnliches Paket-Versteck

Ein DHL-Bote findet ein kreatives Versteck für ein Paket und teilt dies dem Empfänger auf einem Zettel mit. Der nimmt die Aktion mit Humor und reagiert auf Twitter.

Frankfurt am Main – Normalerweise reagieren DHL-Kunden äußerst gereizt, wenn bei der Zustellung ihres Pakets nicht alles glattläuft. Dazu liefert der Paketdienst seinen Kunden allerdings auch immer wieder Gründe: Sei es ein entsprechend gekennzeichnetes Paket mit zerbrechlichem Inhalt, das bei der Ankunft aussieht wie nach einem Massaker oder ein ungeduldiger Bote, der eine teure Lieferung unmittelbar nach dem Klingeln einfach in den Garten wirft. Manchmal landet ein Paket auch an einem äußerst ungewöhnlichen Ablageort.

DHL-Bote deponiert Paket in der Seitentasche des Fahrrads

Über Letzteres berichtet ein Mann aus Frankfurt am Main auf Twitter, der bei der Zustellung seines Pakets wohl nicht zu Hause gewesen ist. Also hinterlässt ihm der DHL-Mitarbeiter eine sprachlich nicht ganz fehlerfreie Nachricht, in der er dem Kunden verrät, wo er das Paket versteckt hat: „Paket ins Fahrrad Tasche linke Seite.“

DHL-Kunde nimmt die kreative Aktion des Boten mit Humor – Paket kommt wohl unversehrt an

Der Empfänger nimmt die Aktion des Boten offensichtlich mit Humor. „Kreativität by DHL!“, schreibt er auf Twitter. Sein Twitter-Name und Profilbild, das ihm beim Klavier spielen zeigt, deuten darauf hin, dass der Mann selbst auch kreativ ist. Es ist davon auszugehen, dass er das Paket unversehrt in der Fahrradtasche vorgefunden hat. Sonst wäre die Reaktion vermutlich eine andere gewesen und der Kunde hätte sich vielen verärgerten Personen vor ihm angeschlossen, die ihrem Ärger über den Paketdienst so Luft gemacht haben.

Immerhin hinterlässt der DHL-Mitarbeiter eine Nachricht, mit der der Kunde etwas anfangen kann. Eine Kundin zeigt sich kürzlich fassungslos, als ihr der Bote nur ein einziges, nicht aussagekräftiges Wort auf einem Zettel hinterlassen hat. (jg)