„Doofe Änderung“ bei DHL? Anbieter antwortet und erklärt Fehler

Von: Lukas Einkammerer

Ein DHL-Kunde ärgert sich auf Twitter über eine vermeintliche Änderung des Anbieters. Nur ein Missverständnis, oder steckt mehr dahinter?

Kassel - Mit DHL Pakete verschicken ist meistens eigentlich relativ entspannt. Wer ein Päckchen versenden will, gibt es in einer Filiale in der Nähe ab und bekommt ein übersichtliches Label mit allen wichtigen Lieferinformationen, das man ganz praktisch direkt aufkleben kann. Eins, zwei und schwupp, die Sendung ist auf dem Weg an ihr Ziel. Unkompliziert und flott. Bei einem Kunden lief das Ganze nun aber leider nicht ganz so reibungslos ab. Auf den ersten Blick scheint es fast so, als wäre eine drastische Änderung Schuld daran.

DHL-Kunde ärgert sich über vermeintliche Änderung: „Was ist das denn?“

Auf Twitter teilte ein verärgerter DHL-Kunde ein Foto des Sendungslabels, das er in seiner örtlichen Filiale erhalten hatte. Anstatt auf den praktischen Sticker, der sich ohne große Mühe am Paket anbringen lässt, scheint das Label auf Kassenbonpapier gedruckt worden zu sein und von Kleber fehlt jede Spur. „Was ist das denn für eine doofe Änderung?“, richtet er sich direkt an den Paketdienst, „Ohne Tesa im Rucksack muss ich ein zweites Mal zur Packstation laufen.“ Huch, was ist denn da los - gibt es Sendungsetiketts ab sofort etwa nur noch auf normalem Papier? Das wäre doch eine wirklich merkwürdige Änderung.

DHL-Kunde ärgert sich über vermeintliche Änderung: Anbieter klärt auf

Kurz nachdem der Beschwerde-Post online ging, meldete sich DHL mit guten Nachrichten zu Wort: Die Aufkleber bleiben. „Keine Änderung, aber da stand wohl jemand neben sich und hat die falsche Rolle eingelegt“, antwortete der Konzern mit Sitz in Bonn auf den Tweet und versprach, die fragliche Rolle austauschen zu lassen. Puh, das Pakete versenden bleibt also so entspannt wie bisher - auch wenn es in Zukunft etwas teurer werden dürfte. Das hört man doch gerne. (le)

