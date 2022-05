Strenges Urteil gegen DHL-Abstellgenehmigung: Wichtiger Teil der AGB‘s muss geändert werden

Von: Yasina Hipp

Teilen

DHL muss nach einem BGH-Urteil seine AGB‘s zum Abstellen von Paketen anpassen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Sowohl die Verbraucherzentrale NRW als auch DHL haben gegen ein früheres Urteil des Frankfurter Oberlandesgerichts geklagt. Nun hat der BGH entschieden.

Karlsruhe - Pakete vom Postboten einfach auf der Terrasse oder an einem versteckten Ort im Hinterhof ablegen lassen. Das geht mit der Abstellgenehmigung von DHL. Post-Kunden können einen Ort oder eine Packstation festlegen, wo dann entsprechend Post-Sendungen von den Zustellern abgelegt oder hingebracht werden können. Ganz schön geschickt für DHL-Kunden, die nicht so häufig zuhause sind oder beispielsweise keine Nachbarn haben, die Pakete in Empfang nehmen können. Genau zu dieser Abstellgenehmigung hat es jetzt ein Urteil des Karlsruher Bundesgerichtshofs gegeben - als Konsequenz muss DHL nun die AGB‘s anpassen.

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen klagte gegen DHL

Bislang ist in den AGB‘s des Paketdiensts nämlich festgehalten, dass ein Paket bei Abstellgenehmigung als zugestellt gilt, wenn es an der vereinbarten Stelle abgestellt wurde. Dies benachteilige den Kunden, laut Ansicht der Karlsruher Richter und Richterinnen, weil der Paketdienst bisher nicht dazu verpflichtet ist, den Empfänger auch zu benachrichtigen. Eine solche Benachrichtigung würde aber den DHL-Kunde in die Lage versetzen, „die Sendung bald an sich zu nehmen“, so der BGH. Der Paketdienst ist nun dazu aufgefordert diese Klausel aus seinen AGB‘s zu streichen.

DHL: Nicht nur Abstellgenehmigungs-Klausel unwirksam

Das Gericht hatte aber noch weitere Punkte an den DHL-AGB‘s zu bemängeln. So gelten die Vereinbarungen, die den Transport verschiedener Dinge, wie zum Beispiel von „verderblichen und temperaturempfindlichen Gütern“, regeln, von nun an nicht mehr. Der Grund für die Entscheidung der Richter und Richterinnen: Die Regelungen dazu seien nicht klar und verständlich formuliert. Von nun an dürfen Pakete, die möglicherweise einem der Ausschlussgründe unterliegen könnten, nicht mehr einfach geöffnet werden. Außer das Öffnen ist „für einen geordneten Betriebsablauf oder für den Schutz anderer Rechtsgüter“ von Bedeutung.

Geld oder unzureichend verpackte oder besonders zerbrechliche Güter bleiben aber weiterhin unter dem Beförderungsausschluss. Ebenso ist auch der so genannte Weisungsausschluss zulässig. Er besagt, dass Weisungen des Versenders nach Übergabe des Pakets nicht mehr befolgt werden müssen.

Immer wieder überraschen DHL-Postboten ihre Kunden auch mit skurrilen Botschaften beim Überbringen der Sendungen.