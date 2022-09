„Das Paket ist in Frau Müller“: Schlüpfriger Benachrichtigungszettel von DHL sorgt für Spekulationen

Von: Yasina Hipp

Zusteller von DHL, Hermes und Co. zeigen durchaus Humor beim Ausfüllen der Benachrichtigungszettel. Dieser DHL-Bote hat bei seiner Wortwahl ordentlich daneben gegriffen.

München - Seit man wirklich alles, was man für den eigenen Bedarf braucht, online bestellen kann, haben die Zusteller und Zustellerinnen von DHL, Hermes und CO. alle Hände voll zu tun. Egal ob Lebensmittel, Elektroartikel oder Klamotten - alles soll so schnell wie möglich beim Kunden sein. Gerade wenn diese nicht zu Hause sind, stellen die Boten einen Benachrichtigungszettel über den Ablageort des Pakets aus. Und dabei geschehen immer wieder wahre Kuriositäten. Manchmal geben sich die Zusteller gerade einmal mit einem Wort zufrieden, oder hinterlassen sogar Liebes-Botschaften. Etwas in seiner Wortwahl vergriffen, hat sich wohl auch dieser Bote, wie ein DHL-Kunde auf Twitter teilt.

DHL: Was wohl in diesem Paket enthalten war?

Der Twitter-User lädt ein Foto von dem DHL-Beleg auf seinem Kanal hoch. Darauf zu lesen, der äußerst schlüpfrige Hinweis: „Das Paket ist in Frau Müller“. Diese Botschaft lässt nun natürlich wilde Spekulationen zu, selbst der Urheber versieht den Post mit erröteten Emojis. Was auch immer sich in dem Paket befunden hat, ist hoffentlich nur bei einer Nachbarin namens Frau Müller abgegeben worden. Die Twitter-Community macht sich aber daraus einen wahren Spaß und lässt ihrer Fantasie freien Lauf.

DHL-Botschaft: Twitter überbietet sich mit Schlüpfrigkeiten

Unter dem Post - mit ganzen 4.000 Likes - geht es wild her. Ein User schreibt: „Was hast du denn bestellt? Nein, will ich eigentlich jetzt gar nicht mehr wissen.“ Ein anderer beschreibt sogar seinen Gedankenverlauf: „Meine Gedanken dabei (in chronologischer Reihenfolge): - Was ist in dem Paket?, - Wie kam es in Frau Müller?, - Wie kommt es wieder raus? Ich hoffe es geht Frau Müller gut und wir reden hier nicht von einer Wohnwand oder Ähnlichem.“ Andere verurteilen die Belustigung in den Kommentaren und zeigen Verständnis, so kommentiert einer: „Fahrt doch alle mal Zustellung mit 120 oder mehr Posten und dann reden wir weiter“. Nachdem dieser Beleg für viele lachende und errötende Emojis gesorgt hat, bleibt zu hoffen, dass der Empfänger sein Paket ganz einfach bei Frau Müller abholen kann.