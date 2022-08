Anwohnerin findet rätselhaften DHL-Zettel in den Büschen: „Niemand hat geklingelt“

Von: Yasina Hipp

Immer wieder tauchen bei den Zustellungen von DHL und Co. kryptische Benachrichtigungszettel auf. Die sind mitunter schwer zu interpretieren. Der Fall einer DHL-Kundin ist noch mysteriöser.

Herdwangen-Schönach – Die Benachrichtigungszettel von DHL, Hermes und Co. halten immer wieder skurrile Überraschungen bereit. So bekam eine Paket-Kundin per gelbem Zettel Liebe geschickt, ein DHL-Bote malte ein Herzchen auf die Sendungsbenachrichtigung. Bei einem anderen Fall war die Botschaft schwieriger zu entschlüsseln, weil der Bote sparsam unterwegs war. In Baden-Württemberg hat eine Frau nun einen Zettel von DHL im Gebüsch vor ihrem Haus gefunden und sich stark gewundert.

DHL: Paket-Label landet versehentlich im Gebüsch – Frau findet es und ist ratlos

Sie postete ein Foto davon auf Facebook und schrieb dazu auf Englisch: „Ist das ein Lieferschein? Dieser wurde in die Büsche vor meiner Haustür geworfen. Und nichts in meinem Briefkasten. Niemand hat an der Tür geklingelt.“ Die Frau schien ganz schön ratlos zu sein. Und in der Tat: ein normaler Benachrichtigungszettel oder Zustellschein ist das nicht. Aber ein anderer Facebook-User konnte schnell für Aufklärung sorgen: „Nein, das ist ein Benachrichtigungslabel, welcher normalerweise auf einem Paket klebt.“

Und auch DHL reagierte auf den Post und entschuldigte sich für den Vorfall. Zudem gab das Unternehmen der Facebook-Userin einen guten Rat mit auf den Weg.

DHL reagiert auf den Vorfall und entschuldigt sich

Das Unternehmen schrieb unter den Post: „Dies ist ungewöhnlich und sollte nicht passieren, bitte entschuldigen Sie. Wenn Sie keine Benachrichtigung erhalten haben, können Sie Ihre Sendung in der Regel mit einem gültigen Ausweis in der Filiale abholen.“

Mit diesem Kommentar klärte sich dennoch nicht vollständig, woher das Label kam und wie es in den Busch gelangen konnte. Zu erkennen ist aber, dass der Empfänger das Rathaus der Gemeinde Herdwangen-Schönach in Baden-Württemberg ist. Bleibt zu hoffen, dass man dort nur das Label und nicht das gesamte Paket vermisst.

Doch nicht nur bei DHL kommt es mitunter zu Problemen. Auch ein Paketbote von Konkurrent Hermes sorgte kürzlich mit seinem Zettel bei einer Kundin für Fassungslosigkeit.