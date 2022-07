DHL-Ablageort angeben: Kundin enttäuscht von Paketablage – „Wie schön, dass es auch noch geregnet hat“

Tja! Jeder bestellt online bis die Schwarte kracht. Dann soll natürlich geliefert werden. Das darf aber nichts kosten. Auch wenn der Onlineshop keine Liefergebühren extra verlangt, in den Preisen ist das natürlich mit einkalkuliert.

Gut, es darf also nichts oder nur sehr wenig kosten. Wo wirkt ich das am schnellsten aus, da man da am leichtesten sparen kann?

Richtig! Beim Zusteller. Der wird geknechtet bis zum gehtnichtmehr und soll möglichst das doppelte in kürzerer Zeit zustellen.

Dass dann die Qualität auf der Strecke bleibt kann sich jeder selbst ausmalen.

Hinzu kommt auch noch dass viele Zusteller mit der deutschen Sprache nicht ganz vertraut sind, weil man für diesen unterbezahlten Job keinen Deutschen mehr unter dem Tisch hervor locken kann, da sogar Hartz IV lukrativer ist.