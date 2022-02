DHL-Zettel sorgt für Aufsehen im Netz: „Und der Smiley macht es noch süßer“

Von: Andreas Knobloch

Eine nette Botschaft verfasste der DHL-Fahrer. © Screenshot Twitter

Wenn der Postmann klingelt und du nicht zu Hause bist, werden (meist) Zettel geschrieben. Und die können unterschiedlich ausschauen.

München - Geheimer Ablageort, beim Nachbarn oder in der Filiale. Wo ein Paket alles ankommen kann, ist unterschiedlich. Ob dieser Twitter-Nutzer damit gerechnet hat, dass seine Katze eine große Rolle beim Entgegennehmen des Pakets spielt? Wohl eher nicht. Doch der Katzenbesitzer kann stolz auf sein Haustier sein.

Wie der User nämlich im November der Öffentlichkeit mitteilte, ist sein Zettel, den die Botin oder der Bote dazugelegt hat, außergewöhnlich. Er schreibt: „Danke DHL.“ Und der Satz auf dem Zettel, der oft auch sehr skurril sein kann, ist in dem Fall sehr niedlich. „Terasse. Die Katze passt drauf auf.“ Da verzeiht man sogar den fehlenden Buchstaben „r“ bei „Terrasse“.

DHL-Zettel lässt User schmunzeln: „Junge, wie süß“

Mit diesem Satz hat sich der Autor oder die Autorin direkt in die Herzen der Twitter-Nutzer geschrieben. „Junge, wie süß“, heißt es in einem Kommentar. Der Paket-Empfänger merkte an: „Und der Smiley hat es noch süßer gemacht“. Eine andere meint: „Süüüüß.“

DHL-Zettel sorgt bei Community für Grinser: „Danke Katze“

Die wichtigste Frage stellt aber ein weiterer Nutzer in der Kommentarspalte. Er will wissen: „Hat die Katze aufgepasst?“ Und das bejaht der Haustierhalter mit einem „Ja.“ Und ein anderer User bedankt sich sogar bei dem Tier.

