„Was geht bei euren Zustellern ab?“ DHL-Kundin ärgert sich mit diesem Foto

Von: Armin T. Linder

Eine DHL-Kundin wunderte sich über ihren Zusteller und untermauerte ihren Ärger mit einem Foto. Prompt meldet sich das Unternehmen zu Wort.

München - Auf der Facebook-Seite „DHL Paket“ stapeln sich laufend die Beschwerden von Kunden des Dienstleisters. Klar, wer seine Lieferung wunschgemäß bekommen hat, der schreibt dort nicht, insofern bilden die Wortmeldungen nicht die tatsächliche Zufriedenheit oder Unzufriedenheit der Menschen ab. Einen vermeintlich besonders dreisten DHL-Boten hat jetzt allerdings eine Kundin dokumentiert - oder handelte er doch nach Vorschrift?

DHL-Kundin beschwert sich: „Was geht bei euren Zustellern ab?“

„Was geht bei euren Zustellern ab?“, beginnt die Userin ihr Posting. „Der Zusteller war eine Haustür weiter und hat dort Pakete abgegeben und ist dann weitergefahren, ohne mir mein Paket zuzustellen. Wegen dem darf ich jetzt wohl zur nächste Filiale fahren, die über 2 km entfernt ist. Sowas geht mal gar nicht. Erst hieß es, noch zwei Zustellstops, dann plötzlich war das Live Tracking weg.“ Dazu hat sie das DHL-Fahrzeug abgelichtet. „Das ist ein aktuelles Foto, wo der Zusteller hier in der Straße war.“

DHL will Vorfall aufklären

Natürlich ist nichts an ihrer Schilderung bestätigt, ausgedacht wird sie sich diese aber auch nicht haben. Ist es wirklich einer dieser Fälle, in denen ein Bote keine Lust hatte, ein Paket zuzustellen, obwohl der Empfänger zu Haus war? Die Vermutung ist naheliegend. Doch eine andere Facebook-Nutzerin hat eine andere Theorie: „Dann wird er wohl Feierabend gehabt haben. Ist natürlich Pech, wenn man grad an der Reihe wäre. Aber irgendwo muss er halt seinen Cut machen.“ Wenn das stimmt, wäre es legitim, die Auslieferung abzubrechen - und für die Kundin ist es einfach blöd gelaufen.

Für Aufklärung kann auch DHL nicht sofort sorgen, will der Sache aber nachgehen. Denn das Unternehmen meldet sich unter dem Foto zu Wort. „Sorry für den Ärger“, schreibt DHL und bittet um weitere Informationen: „Wurde die Sendung heute erneut beladen oder hast Du eine Abholkarte erhalten?“ Ein DHL-Bote wurde kürzlich mit seiner Notiz auf einem Benachrichtigungszettel zum Helden. (lin)