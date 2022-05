Christoph nahm 153 Kilo ab - Nach Diät erkannte er im Supermarkt eigenes Spiegelbild nicht mehr

Bemerkenswerter Diät-Erfolg: Christoph Wilhelm aus Rheinland-Pfalz hat 153 Kilogramm abgenommen - danach erkannte er sich im Supermarkt-Spiegel selbst nicht mehr.

Köln - Viele Menschen ernten für ihre Abnehmerfolge Respekt. Da geht es dann meistens um ein paar Kilo, vielleicht auch mal zehn oder 20. Oder um gut 50, wie bei dieser Influencerin, die sich danach anders behandelt fühlte. Unfassbare 153 Kilogramm hat Christoph Wilhelm aus dem Ahrtal (Rheinland-Pfalz) verloren. Via Instagram erzählt er ebenso seine Geschichte wie der Bild-Zeitung.

„Meine Abnehmreise: Kein Sport, keine OP, nur Ernährung. Low Carb / Ketogen + Intervallfasten + Kaloriendefizit. Das kann jeder - allein der Wille zählt“, fasst Wilhelm bei Instagram seinen langen, sicherlich nicht einfachen, aber umso erfolgreicheren Weg zusammen.

Einst hatte er mehr als 250 Kilogramm auf den Rippen. Er habe sich nicht bewegt, dafür zu viel gegessen. Dazu war einst ein gewisses Übergewicht bei ihm auch gewünscht: Wilhelm war Profi-Footballer in der ersten Bundesliga Österreichs, mit damals 152 Kilogramm. 2011 beendete er seine Karriere. Weitere Pfunde kamen dazu, in Massen.

Dann der Cut: Er stellte seine Ernährung um! Wilhelm nahm nach eigenen Angaben ohne OPs ab, stattdessen durch anderes Essen. Dafür las er sich ausgiebig ein. Low Carb war angesagt, später gar No Carb! Viel Salat mit Spezial-Dressing und Pute, etwas Obst und Kaffee. Und große Mengen Wasser. „Ich habe mehr als acht Liter am Tag getrunken“, so Wilhelm zur Bild. „Das klingt viel. Aber für mein Gewicht und meine Größe war das die richtige Menge.“ Dann verschärfte er seinen Plan weiter, strich Obst.

Nach eineinhalb Jahren, von November 2019 bis März 2021, war er dann tatsächlich auf 93 Kilo unten. Zur Verwunderung seiner Mitmenschen. Und ein Erlebnis blieb ihm im Gedächtnis - denn sein neuer Anblick verblüffte sogar ihn selbst, berichtet er der Bild: „Ich weiß noch, wie ich im Januar 2021 im Supermarkt einkaufen war, mein Spiegelbild sah und mich selbst nicht erkannt habe.“

Bei Instagram postet Wilhelm nicht nur Fotos mit seiner Verlobten, sondern zelebriert auch sein Körper-Glück - mit Bildern von damals und heute. Etwa mit den Worten „Glaub an dich!“ oder „Nichts ist unmöglich“. Wilhelm bekommt jede Menge Lob. „Riesengroßen Respekt, was für eine unfassbare Leistung!!!“, heißt es in einem Kommentar. „Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Keine Worte“ in einem weiteren. „Absolut echter Wahnsinn, was du da geschafft hast“ und „Mega Leistung!“ schreiben weitere.

Diät-Erfolg: Überschüssige Haut stört Christoph Wilhelm nicht groß

Eine Nutzerin will es genauer wissen. „Tolle Leistung; aber wie verhält es sich mit deiner Haut? Hast du Probleme mit Überschuss?“, fragt sie? Wilhelm antwortet: „Danke dir. Klar, überschüssige Haut ist da, Probleme macht sie keine - zumindest keine medizinischen. Ist halt manchmal unangenehm, sich auf ne Falte zu setzen o.ä.“ In einer anderen Antwort schreibt er über seine Haut: „Die hängt noch an mir herunter. Gut kaschiert.“ Auch für seine offenen Antworten zu diesem Thema ziehen Menschen den Hut vor Wilhelm. Der auch sein Ziel formuliert: Nicht mehr über 100 Kilo landen! Obwohl er seinen Ernährungsplan inzwischen laxer gestaltet. Aber das hat er sich nun auch wirklich verdient. Auch TV-Star Niklas Schröder hat kräftig abgenommen. (lin)