Kultband „Die Ärzte“ reißt Witze über Rammstein-Vorwürfe – „Meine K.o.-Tropfen sind homöopathisch“

Von: Moritz Bletzinger

Bela B. (l.) und Farin Urlaub: Die „Die Ärzte“-Sänger bekommen viel Kritik für ihre Auseinandersetzung mit den Rammstein-Vorwürfen. © Kirsten Neumann/dpa/picture alliance

„Die Ärzte“ liefern ein eigenwilliges Statement zu den Vorwürfen gegen Rammstein. Die Kultband reißt Witze über K.-o.-Tropfen und blaue Flecken.

München/Esch-Alzette – Was war denn da los beim „Ärzte“-Konzert in Luxemburg? Die Kultband hat einen Auftritt hingelegt, der etliche Fans schockiert. Die Rocker machten Witze über blaue Flecken und K.-o.-Tropfen.

„Die Ärzte“ witzeln über Rammstein-Eklat: „Wir kriegen so aufs Maul, wenn wir Lindemann treffen“

„Alter, wir kriegen so aufs Maul, wenn wir Lindemann treffen“, sagt Bassist Rodrigo Gonzales an einer Stelle. Davor haben „Die Ärzte“ eine ganze Zahl an Scherzen über nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gemacht. Ganz offenbar wollten sie Rammstein und deren Frontsänger Till Lindemann aufs Korn nehmen, die heftigen Vorwürfe gegen ihn beschäftigen gerade die Musik-Szene.

Scherze über K.-o.-Tropfen und blaue Flecken: „Die Ärzte“ ernten Kritik für Umgang mit Rammstein-Vorwürfen

Aber „Die Ärzte“ vergreifen sich dabei ganz schön im Ton, finden viele Beobachter. Die Witze sind geschmacklos. So fragt Gitarrist Farin Urlaub, wo man denn eigentlich K.o-Tropfen kaufen könne, Bela B. antwortet: „Wir machen die selber, im Tourbus.“

Dann singen die beiden den Song „Rock-Rendezvous“, der davon handelt, Bela B. habe Sex mit Farin Urlaub, während er schlafe. „Ich habe Schlimmeres als blaue Flecken“, singen sie unter anderem.

„Bela, das macht man nicht!“, stellt Farin Urlaub danach fest. „Das weiß ich jetzt auch“, räumt der Schlagzeuger ein. „Das ist nicht cool! Wenn ihr denkt, dass das guter Sex ist, kauft euch eine Gummipuppe“, scherzt Farin Urlaub weiter. Und schießt hinterher: „Guter Sex ist, wenn sie sich wehren.“

„Die Ärzte“ setzen Statement – die Art und Weise stößt auf Unverständnis

„Das war nur Spaß, ein schlechter Witz“, sieht er immerhin selbst ein. Aber Bela B. haut schon den nächsten Spruch raus. Er macht Schnarchgeräusche und sagt: „Ich finde, das gilt als Ja, oder?“ „Ein leiser Furz auch“, antwortet der.

„Wir fassen nochmal zusammen“, schließt Farin Urlaub nach einer Weile immerhin: „Sex nur, wenn beide Seiten total Lust drauf haben.“ Klar, es ist offensichtlich, dass „Die Ärzte“ das alles ironisch gemeint haben. Aber sind solche Witze dann okay?

„Ey, was ist mit so manchen Männern los“: „Ärzte“-Fans nach Rammstein-Witzen von der Kultband enttäuscht

Viele Fans sind sich einig: Nein! „Übel“, betitelt es ein Twitter-User, der Videoaufnahmen des Auftritts teilt. „Die sollen sich mit den Opfern solidarisieren und keine Witze darüber machen. Ey, was ist mit so manchen Männern los. Entweder gehen nur Witze, es herunterspielen oder ignorieren. Ich bin so müde“, kommentiert eine Frau. „Maximal unangenehm“, urteilt eine YouTube-Userin zum Song „Rock-Rendezvous“.

Unter einem YouTube-Video des Auftritts fast ein User die Dinge aus seiner Sicht zusammen. Er nimmt „Die Ärzte“ einerseits in Schutz, findet den Humor aber trotzdem kritikwürdig. „Die Band hat sich natürlich mit der Rammstein-Problematik beschäftigt. Bei den bisherigen drei Konzerten wurde die Band Rammstein dabei viel thematisiert. Wenn man den ‚Die Ärzte‘-Humor versteht, kommt die negative Haltung dazu deutlich rüber. Rammstein wurde dabei schon ziemlich angegangen“, erklärt er.

„Die Ärzte“ veralbern Rammstein – „Witze über K.-o.-Tropfen trotzdem problematisch“

Aber: „Ich persönlich finde Witze über K.-o.-Tropfen trotzdem problematisch, da zum Beispiel Betroffene im Publikum sein könnten. Es gab aber teilweise vorher Triggerwarnungen und auch sehr ernsthafte Statements auf der Bühne zu Thematik.“ Im Internet kursieren nur Ausschnitte der Konzerte. Tatsächlich stellen „Die Ärzte“ klar, dass sie K.-o.-Tropfen und Misshandlung verurteilen, trotzdem kassieren sie für die teils unsensiblen Witze auch Kritik.

Rammstein-Sänger geht derweil mit einem Anwalt gegen die Vorwürfe vor. (moe)