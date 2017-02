Dieb klaut Frau im Rollstuhl Rucksack mit Beatmungsgerät

Duisburg/Hamm - Diese Situation war lebensgefährlich: Ein noch unbekannter Dieb hat einer Rollstuhlfahrerin am Bahnhof ihren Rucksack samt Beatmungsgerät gestohlen.

Mit dem Diebstahl ihres Rucksacks hat ein unbekannter Täter eine behinderte Rollstuhlfahrerin in große Gefahr gebracht. Die Frau hatte ihr Beatmungsgerät darin verstaut, als sie in Duisburg mit dem Zug abfahren wollte, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Über eine Maske und einen Schlauch versorgte das Gerät die 29-Jährige mit Sauerstoff. Einige Zeit nachdem der Zug gestartet war, fiel der Frau der Druckverlust im Schlauch auf, der Rucksack samt Beatmungsgerät war verschwunden.

Die schwerstbehinderte Frau war so geschockt, dass sie zunächst nicht auf sich aufmerksam machen konnte. Erst in Hamm, wo ein Bahn-Mitarbeiter sie abholen wollte, wurde der Vorfall bemerkt. Die Frau wurde ärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich diese Woche in München. Dort wurde einem Rollstuhlfahrer ein Laptop aus dem Rucksack gestohlen. Das berichtete unsere Partnerseite tz.de.

