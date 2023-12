„Ein Sch*** – ist das die Tiroler Lösung?“ Österreicher ziehen nach Klettersteig-Diebstahl herbe Konsequenz

Von: Johannes Welte

Der Kaiser-Max-Klettersteig wird wegen Materialdiebstahls abgebaut. © imago stock&people

Der Kaiser-Max-Steig bei Innsbruck ist ein Schmankerl für jeden Kletterer in den Tiroler Alpen. Jetzt wurde dort Material geklaut. Die Reaktion der Touristiker vor Ort ist rabiat.

Zirl – Die Martinswand bei Zirl ist ein Kletterrevier erster Güte: Die Wand fällt 600 Meter teils überhängend vom Südhang des Hechenbergs zum Inntal ab. Im westlichen Teil der Wand liegt eine Halbhöhle – die Kaiser-Max-Grotte. Der Legende nach suchte dort Österreichs Kaiser Maximilian I. (1459-1519) Zuflucht, nachdem er sich bei der Gamsjagd verstiegen hatte und von einem Bauernjungen gerettet wurde.

Nach diesem Kaiser ist auch der Klettersteig an der Martinswand benannt: „Der Klettersteig gehört zu den schwierigsten Sportklettersteigen in den Ostalpen und erfordert 300 Meter ausgesetzte Kletterei, die am Ende in der ,100-Meter-Vertikalen‘ ihren Ausklang findet“, schreibt die Seite bergsteigen.com. Selten verlange ein Klettersteig so viel Armkraft und Psyche vom Begeher wie der Kaiser-Max-Steig. „Denn wenn es schwer wird, hängt man 250 m über dem Inntal.“ Vor allem das zweite Teilstück sei nur sehr versierten Kletterern vorbehalten.

Als Dieb kommt nur ein Kletterer in Frage

Kein Kletterprofi lässt sich den Kaiser-Max-Stieg also entgehen, zumal er auch im Winter dank seiner Südexponierung und relativ niedriger Lage im Inntal oft eisfrei ist. Doch jetzt ereignete sich am Klettersteig ein mysteriöser Diebstahl: Arbeitsgerät und Arbeitsmaterial, das ein Hubschrauber schon am 21. November zum Ausstieg des Klettersteigs geflogen hat, wurde einfach geklaut, berichtet die Kletterseite. Um was es sich genau gehandelt habe, wird nicht gesagt. Aber: „Wer die Örtlichkeiten kennt, weiß, dass dies wahrscheinlich nur ein Klettersteig-Benutzer gewesen sein kann!“ Denn an die Stelle kann man nur über die Martinswand als Kletterer kommen.

Die Reaktion der zuständigen Innsbrucker Tourismusmanager ist sehr ungewöhnlich und klingt nach Kollektivstrafe, denn der Klettersteig wird jetzt den Winter über einfach abgebaut! „Innsbruck Tourismus hat uns informiert, dass das Seil beim beliebten Kaiser Max Klettersteig ausgezogen wird und erst im Frühjahr 2024 nach Beendigung der Wintersperre und Abschluss der Sanierungsarbeiten wieder eingezogen wird“, schreibt bergsteigen.com weiter.

Bergfreunde wittern Kollektivstrafe der österreichischen Touristiker

Kein Wunder, dass viele Bergfreunde sehr ungehalten reagieren: „Gratulation Innsbruck Tourismus! Einer baut Sch... und alle werden gestraft. Ist das die Tiroler Lösung? Hier kann man nur über den Kopf schütteln – sowohl über den Klau, als auch über die Reaktion“, schreibt ein Mario K. bei Facebook. Hoffnung setzen die Touristiker auf Zeugen, die sich unter der Mailadresse a.wolf@innsbruck.info melden sollen.

Während das Klettern jetzt also ruht, sind in den Tiroler Bergen dank viel Neuschnee die Skifahrer unterwegs, allerdings herrscht dort Lawinengefahr.