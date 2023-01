Diese Lebensmittel bringen Ihren Stoffwechsel auf Vordermann

Von: Yannick Hanke

Wer sich permanent schlapp fühlt, sollte auf bestimmte Lebensmittel zurückgreifen, die den Stoffwechsel ankurbeln. Welche es sind und was sie bewirken.

Berlin – Man fühlt sich schlapp und kommt nicht so recht in den Tritt. Ein Gefühl beziehungsweise eine Situation, die wohl jeder kennt. Dagegen kann etwas unternommen werden. Im Grunde geht es darum, den Stoffwechsel wieder auf die Sprünge zu helfen. Das ist mit einigen Lebensmitteln möglich, auf die jeder Verbraucher in Deutschland Zugriff haben sollte. Der Überblick.

Wie man den Stoffwechsel richtig ankurbelt: Kaltes oder warmes Wasser kann wahre Wunder bewirken

Grundsätzlich empfiehlt es sich, viel Wasser zu trinken. Das kann den Stoffwechsel ankurbeln. Denn wer andere Getränke, beispielsweise Softdrinks, durch Wasser ersetzt, der spart 100 Prozent Kalorien. Schließlich ist Wasser kalorienlos. Zudem haben Studien bereits mehrfach nachgewiesen, dass bereits ein halber Liter Wasser den ruhenden Stoffwechsel um zehn bis 30 Prozent pro Stunde beschleunigt, wie kreiszeitung.de berichtet.

Das hat einen Grund. Kalter Wasser muss nämlich vom Körper erwärmt werden und verbrennt dabei Energie. Wird dieser halbe und kalte Liter Wasser eine halbe Stunde vor dem Essen getrunken, sorgt das bereits dafür, dass der Mensch weniger Nahrung zu sich nimmt. Doch auch warm getrunken bringt Wasser den Stoffwechsel voran. Das trifft vor allem dann zu, wenn es morgens auf nüchternen Magen getrunken wird. Noch etwas Ingwer und Zitrone dazugegeben, und schon kommt der Körper auf Trab.

Frucht-Smoothie kann den Stoffwechsel anregen: Warum vor allem Beeren empfohlen werden

Ein Frucht-Smoothie bietet sich hingegen zum Frühstück oder vor dem Sport an. Es sind vor allem Beeren, die den Stoffwechsel quasi anheizen und den Menschen mit Vitaminen, Antioxidantien sowie Ballast- und Mineralstoffen versorgen. Gemixt werden sie am besten mit Pflanzenmilch aus Soja, Kokos oder Mandeln.

Den Stoffwechsel anheizen: Mit Proteinen sowie scharfen Gewürzen gut möglich

Bekanntlich braucht der Mensch Proteine, um den Muskelaufbau und Körperprozesse im Generellen am Laufen zu halten. Protein, das aus Bohnen, Eiern oder magerem Bio-Fleisch stammen kann. Diese proteinhaltigen Produkte sollten am besten mit scharfen Gewürzen serviert werden. Schließlich heizen Chili oder Kurkuma den Metabolismus, also den Stoffwechsel, an.

Ananas und Mandeln sind für einen geregelten Stoffwechsel empfehlenswert

Mit Blick auf einen geregelten Stoffwechsel kann auf jeden Fall auch die Ananas empfohlen werden. Bei ihrem Verzehr verbrannt man mehr Kalorien, als man letztlich zu sich nimmt. Die Ananas sollte dabei am besten pur und bereits morgens gegessen werden. Damit wird der gewünschte Effekt erzielt und der Stoffwechsel läuft anschließend auf Hochtouren.

Empfehlenswert sind zudem Mandeln. Entgegen der Annahme, sie seien zu fetthaltig und dürften nicht regelmäßig konsumiert werden, raten Experten zu zehn Stück am Nachmittag. Und: Mandeln helfen sogar beim Abnehmen. Sie spenden nämlich gesunde Pflanzenenergie, wertvolle Fette sowie Vitamine.

Kaffee, grüner Tee und Kokoswasser tun dem Stoffwechsel gut

Um noch einmal auf die Getränke zurückzukommen: Auch Kaffee, der möglicherweise sogar Depressionen lindert, kann den Stoffwechsel anregen. Vorausgesetzt, das beliebte Heißgetränk wird schwarz zu sich genommen. Denn Zucker oder Milch machen den erhofften Effekt wieder zunichte.

Wer keinen Kaffee mag, der kann auf grünen Tee umschwenken. Der macht wach und stoppt den großen Heißhunger auf Süßigkeiten. Doch gibt es auch ein Kaltgetränk, das sich als Stoffwechselanregung eignet. Die Rede ist von dem Alleskönner Kokoswasser. Die sehr gesunden Inhaltsstoffe helfen unter anderem beim Abnehmen, regen den Stoffwechsel an und beugen einer Übersäuerung des Körpers vor.

Auch Bewegung für einen guten Stoffwechsel notwendig

Abseits von den genannten Lebensmitteln spielt auch Bewegung eine große Rolle, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Um in Schwung zu kommen, reicht bereits ein täglicher, strammer und 30 Minuten langer Spaziergang. Oder aber es wird auf das Training mit dem eigenen Körpergewicht zurückgegriffen.

Es muss weder ein Marathon gelaufen werden, noch permanent im Fitnessstudio trainiert werden. Doch je mehr Muskelmasse ein Mensch aufweist, desto schneller arbeitet auch der Stoffwechsel. Und nach einem Workout findet der Mensch auch besser in den Schlaf. Die körperliche Erholungsphase ist schließlich ebenso wichtig für einen guten Stoffwechsel.

Ausreichend Schlaf nicht unterschätzen: Zu wenig Ruhephasen verlangsamen den Stoffwechsel

Denn wer über einen längeren Zeitraum zu wenig schläft, der nimmt laut Studien schneller zu, verlangsamt den Stoffwechsel und isst auch ungesünder. Mal ganz abgesehen davon, dass man sich deutlich träger fühlt und nur wenig Motivation findet, Sport zu treiben.

Wer auf eine gesunde Nachtruhe bedacht ist, der sollte für genügend Dunkelheit sorgen, eine bequeme Matratze haben, elektronische Geräte sowie schnarchende Partner aus dem Schlafzimmer verbannen und so früh wie möglich kein Koffein oder andere aufputschenden Stoffe konsumieren. Viel, was beachtet werden muss. Aber ist ein guter Stoffwechsel es nicht auch wert?