Dieser Eisbär soll jetzt verkuppelt werden

Kopenhagen - Von dem neuen Eisbärenmännchen „Nord“ erhofft sich der Zoo in Kopenhagen baldigen Nachwuchs. Daher soll das Tier nun mit einer Eisbärendame verkuppelt werden.

Der Eisbär mit dem Namen „Nord“ (11) ist in dieser Woche eingezogen. Noch in diesem Frühling soll sich das Tier aus Russland mit der Eisbärendame „Noel“ paaren, die schon länger in der dänischen Hauptstadt lebt. Schon einen Kilometer vor seiner Ankunft habe Noel ihren künftigen Partner riechen können, ist Zoologe Mikkel Stelvig laut einer Mitteilung des Zoos überzeugt.

Wann die beiden Eisbären einander vorgestellt werden sollen, war am Donnerstag laut einem Sprecher noch unklar. Die Paarungssaison geht noch bis Mai. Besucher können Nord, der bereits drei Mal erfolgreich Nachwuchs gezeugt hat, jetzt schon in einer Außenanlage bewundern.

dpa