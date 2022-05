DHL-Zettel sorgt für große Verwirrung und Ärger – „Neue Dimension der Verarsche“

Von: Michelle Brey

Teilen

Dieser Zettel eines DHL-Boten sorgte für einen verärgerten Kunden, der sich via Facebook beschwerte. © Facebook/Screenshot Maxime Radoin

Eine Abholbescheinigung soll eigentlich Aufschluss darüber geben, wo sich ein Paket befindet. Der Zettel eines DHL-Boten sorgte stattdessen für einen aufgebrachten Kunden.

München - Über kleine Pannen oder Verspätungen bei der Lieferung von Paketen können viele Menschen hinwegsehen. Manchmal sorgt die Nachricht auf einer DHL-Benachrichtigung auch für Lacher. Eine eher schlechte Erfahrung machte nun allerdings ein anderer DHL-Kunde. Mit den Worten „Ist das eigentlich ein Scherz oder wie soll ich das verstehen?“, wandte er sich über Facebook an den Paketdienst.

„Neue Dimension der Verarsche“: DHL-Kunde offenbar stinksauer

Der Kunde postete ein Foto eines Abholscheins. Eine gut leserliche Nachricht sieht aber wohl bedeutend anders aus. Auch bei mehrmaligem Betrachten scheint nicht zu erkennen zu sein, was der DHL-Bote mit den Zeichen ausdrücken wollte.

„Dass regelmäßig Pakete in die Filiale gebracht werden, ohne dass bei uns überhaupt geklingelt wird, ist ja nichts Neues, aber diese Abholkarte ist nochmal eine neue Dimension der Verarsche“, fand der Kunde harte Worte. „Ist das euer Ernst oder hat sich da ein Erstklässler einen Scherz erlaubt?“, fragte er in seinem Facebook-Posting in Anspielung auf das Gekritzel.

„So soll diese natürlich nicht aussehen“: DHL entschuldigt sich für Benachrichtigung

Die Antwort von DHL ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Das Unternehmen entschuldigte sich auf der Social-Media-Plattform für die Benachrichtigung. „So soll diese natürlich nicht aussehen“, schrieb ein Mitarbeiter.

„Hast Du eventuell von einem Absender oder so eine Sendungsnummer erhalten, wenn Du etwas erwarten solltest?“, fragte DHL bei dem Kunden nach, doch dieser verneinte. Das erwartete Paket bleibt also wohl zunächst verschwunden.

Anders dürfte es einem weiteren DHL-Kunden ergangen sein. Der Bote gab sich allem Anschein nach große Mühe und fertigte sogar eine Skizze des Ablageortes an. Ist das der skurrilste Lieferzettel aller Zeiten? (mbr)