Kaufland-Kunde kommt mit Rollator nicht durch: Laden „tut es leid“ – andere User wüten gegen den Kunden

Von: Raffaela Maas

Weil er mit seinem Rollator nicht an einer Palette vorbeikam, beschwerte sich ein Kunde bei Kaufland über Facebook - und entfachte dabei eine heftige Diskussion mit anderen Nutzern.

Pasewalk - In letzter Zeit erreichen Supermärkte Beschwerden von Kunden hauptsächlich wegen der derzeit hohen Preise von Speiseöl oder dem Fehlen von zahlreichen gern gehamsterten Produkten. Nun wandte sich ein Kunde aus einem völlig anderen Grund an Kaufland und machte seine Unzufriedenheit mit dem Supermarkt deutlich.

Kaufland-Kunde beschwert sich: „Bei Kaufland nehmen sie Beiträge der Kunden nicht ernst“

„Ich glaube, die bei Kaufland nehmen die Beiträge der Kunden nicht Ernst“, schrieb der wütende Kunde auf Facebook, „Wie kann es sonst sein, dass immer noch so in den Gängen gestellt wird, dass man nicht daran vorbeikommt, weder mit Einkaufswagen noch mit Rollator.“ Er beschrieb außerdem die Situation noch etwas genauer. Nach eigenen Angaben versperrte die mit Waren vollgepackte Palette den Weg zu dem Kühlregal, aus dem der Kunde Fisch holen wollte. Da er mit seinem Rollator nicht an dem Hindernis vorbeikam, machte er ein Foto von dem Anblick, um mit seiner Beschwerde einen Beweis liefern zu können.

Kaufland reagiert sofort auf die Beschwerde: „Es tut uns sehr leid“

Ein Social-Media-Mitarbeiter von Kaufland reagierte schnell auf die Beschwerde. „Danke dir für deine Hilfestellung beim Erklären deines Anliegens. Es tut uns sehr leid, dass die Palette dir den Weg versperrt hat“, lautete die Antwort auf den Post. Zudem bat das Unternehmen um eine Direktnachricht mit der E-Mail-Adresse des Kunden, damit das Feedback an das Kundenmanagement weitergegeben werden kann.

Mit dieser Antwort gab sich der Kunde jedoch nicht zufrieden. „Es tut mir leid, aber es war nicht nur eine Palette, sondern der ganze Gang war voll gestellt“, antwortete er dem Unternehmen. Auf seinen zusätzlichen Hinweis, dass das Angeben der E-Mail-Adresse ihm bisher keine Reaktion vom Kundenmanagement erbrachte, bat Kaufland den Kunden um etwas Geduld und versprach eine Antwort vom Kundenmanagement. Ob diese tatsächlich bei dem unzufriedenen Herrn angekommen ist, ist nicht bekannt.

„Es ist unglaublich“ - Facebook-Nutzer reagieren empört

Abgesehen von dem offiziellen Account von Kaufland fielen die Antworten auf den wütenden Beitrag von anderen Nutzern nicht gerade positiv aus. „Von anderen Rücksicht erwarten, aber selbige nicht bieten können! Es ist unglaublich! Sollen die Einräumer jeden Artikel einzeln aus dem Lager holen?“, wetterte ein User gegen den Kaufland-Kunden, „Anstatt einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen oder einen Angestellten höflich um Hilfe zu bitten, werden Bilder gemacht, um fleißige Mitarbeiter anzuprangern.“

Auch andere User konnten die Situation des Kunden nicht nachvollziehen. „Ja, was sollen die denn machen? Die Paletten direkt vor den Tiefkühler stellen, damit kein Kunde mehr dran kommt?“, fragte ein User genervt und ein weiterer kommentierte: „Solche Kunden braucht kein Unternehmen!“ Kaufland selbst ermahnte die Nutzer zu einer sachlichen Diskussion und bat, Beleidigungen zu unterlassen.

