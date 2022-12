Diskussion über Sofa auf eBay Kleinanzeigen sorgt für Lacher im Netz – „Einfach die Wahrheit sagen!!!!!“

Von: Raffaela Maas

Ein eBay-Kleinanzeigen-Verkäufer teilte eine Diskussion mit einem Interessenten. Die kuriose Diskussion sorgte für Lacher auf Twitter.

München – Online-Marktplätze wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen sind eine praktische Sache. Dort findet man von Schnäppchen bis Kuriositäten fast alles, was das Herz begehrt. Hin und wieder werden auch lustige oder kuriose Chats zwischen Kleinanzeigen-Händlern und Käufern ins Netz gestellt, die nicht nur bei Nutzern des Online-Kleinanzeigen-Portals für Lacher sorgen. Unter „Best of Kleinanzeigen“ bei Facebook oder „Was letzte Preis?“ bei Reddit werden ungewöhnliche Interaktionen geteilt, die bei den Usern gut ankommen – auch wenn die Echtheit der Nachrichten häufig nicht nachgewiesen werden kann. Nun trug eine Diskussion wegen eines Sofas zur allgemeinen Belustigung der User bei.

Twitter-Nutzer teilt Online-Diskussion – „Ich liebe Kleinanzeigen“

Den Chat eröffnete ein Interessent, der schrieb: „Hallo, sitzt man gut drauf oder ‚sackt‘ man ein? Liebe Grüße“. Die Frage bezog sich dabei offenbar auf ein vom Verkäufer angebotenes Sofa. „Ja, sehr gut, man sackt nicht mehr ein“, antwortete dieser. Doch mit der Antwort gab sich der Interessent nicht zufrieden. Er antwortete daraufhin: „Kenne aber diese Sofas. Normal sackt man da gut ein“. Auf ein knappes „Ok“ als Antwort schrieb er weiter: „Ja was jetzt???? Habe drei Bandscheibenvorfälle.“

Offenbar verwirrt von dieser Nachricht, reagierte der Anbieter kurz angebunden. „Was kann ich dafür?“, fragte er den Interessenten, der verzweifelt diese Antwort gab: „Nix, einfach die Wahrheit sagen, dass man einsackt!!!!!“ Diesen Austausch teilte ein User auf Twitter, der womöglich selbst der Anbieter des Artikels war, falls es sich hierbei nicht um einen Fake oder Netzfund handelte.

„Sag, dass man einsackt!“ – Twitter-Nutzer amüsieren sich über Sofa-Diskussion

Bei den Twitter-Usern kam der Schlagabtausch offenbar gut an. Nach kürzester Zeit wurde der Beitrag bereits über 4000 Mal geliket und erreichte über 40 Kommentare. „SACKT MAN NUN EIN ODER NICHT“, amüsierte sich ein Nutzer über die Nachrichten des Kaufinteressenten. „Herrlich! Ich heule vor Lachen und kann nicht mehr aufhören!“, kommentierte eine Userin. Ein weiterer Nutzer schrieb: „Herrlich. Man glaubt es immer nicht, bis man selbst mal was bei Kleinanzeigen verkauft. Was man da so erlebt … Irre“. (rrm)

