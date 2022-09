dm-Kundin setzt auf plastikfrei - und bekommt dann diese Lieferung: „Bin sprachlos“

Von: Armin T. Linder

Mit diesem Paket machte die Drogerie-Kette dm eine Kundin stinksauer: Sie legte bewusst Wert darauf, Plastik zu sparen - und bekam dann so eine Sendung.

München - Man könnte fast darüber schmunzeln, wenn es nicht so unerfreulich wäre: Ausgerechnet eine dm-Kundin, die großen Wert darauf legt, Plastik zu vermeiden, hat ihre Lieferung der Drogerie-Kette ganz dick eingewickelt in Kunststoff bekommen!

dm-Kundin will plastikfrei bleiben - und kriegt ein dick mit Kunststoff umwickeltes Paket

Die Frau machte ihrem Ärger über die dm-Facebook-Seite Luft. „Da kaufe ich bewusst Windeln aus 0% Plastik und bekomme sie so geliefert? Was soll das?“, schimpft sie. „Ich bin wirklich sprachlos.“ Warum sie diese überhaupt online geordert hat, erklärt sie auch gleich: „Leider gibt es sie in unseren dm-Filialen nicht.“

Damit hat der Drogerie-Riese wohl eine Kundin nachhaltig verprellt - und versucht in einer Reaktion, zu retten, was zu retten ist: „Wir bedauern, dass Du mit der Verpackung Ihres Onlineshop-Pakets nicht zufrieden bist. Die Verpackungen unserer Onlineshop-Pakete werden laufend optimiert, um eine gute Balance zwischen Produkt-Schutz und Nachhaltigkeit beziehungsweise Ressourcen-Schonung zu erreichen.“

dm liefert auch eine Erklärung für den Plastik-Wahnsinn: „Das Verpacken auslaufgefährdeter und sensibler Artikel in Beuteln dient dem Zweck, dass im Schadensfall möglichst nicht das ganze Paket vom Auslaufen eines einzelnen Artikels betroffen ist und viele Artikel entsorgt werden müssten, was unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit am kritischsten wäre.“

dm-Reaktion sorgt auch nicht für absolute Zufriedenheit

Ist die Kundin damit zufrieden? Nein. „Verstehe ich im Grundsatz“, schreibt sie. „Nur sind die Windeln nicht auslaufgefährdet und ja grundsätzlich immer schon eingepackt. D.h. hier wurde massenweise Folie um die Schutzfolie der Windeln gewickelt. Da sollte doch grundsätzlich nachgebessert werden.“ dm will das Feedback weitergeben.

Ein User schüttelt über die dm-Kundin den Kopf und schreibt: „Die Umwelt schonen wollen und alles online bestellen, dazu dann noch Datenmüll produzieren. Genau mein Humor.“ Ein anderer sieht dm als Verlierer des kleinen Zwischenfalls. „Schon die Tatsache, dass diese 0-%-Plastik-Windeln nicht in der Filiale erhältlich sind und bei Bedarf im Onlineshop bestellt werden müssen, lässt doch sehr stark vermuten, dass es auch bei dm mit dem Umweltbewusstsein nicht weit her ist und solche Artikel nur aus verkaufsstrategischen Gründen im Angebot sind. Der unbefriedigende Erklärungsversuch, warum diese bereits einzeln schutzverpackten Artikel sinnfrei in Folie gewickelt wurden, verstärkt diesen Eindruck noch zusätzlich. Fehler eingestehen und kurzfristige Optimierung zusagen wäre sicherlich die bessere Variante gewesen.“ Weniger um die Umwelt als um andere Dinge ging es bei einem Leberkas-Eklat: Denn was ein Rewe-Kunde sah, schmeckte ihm gar nicht. (lin)