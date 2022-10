dm streicht „über alles geliebtes“ Produkt plötzlich aus dem Sortiment: Kunde bitter enttäuscht

Von: Michelle Brey

Teilen

Ein Kunde bei dm wurde nicht fündig. Ein Produkt fehlte im Regal. © Michael Gstettenbauer/imago.

Der Blick in ein dm-Regal war für einen Kunden alles andere als erfreulich. Ein Produkt fehlte. Auf eine Nachfrage via Facebook reagierte das Unternehmen.

München - Erstaunliche Entdeckungen im Supermarkt sind keine Seltenheit. Sei es ein kurioses Preisschild bei Edeka oder eine fragwürdige Beschilderung bei Kaufland: Der Blick in die Regale von Supermärkten und Discountern bringt immer wieder Funde hervor, die die Kunden entweder zum Lachen bringen oder entsetzt zurücklassen. Auch ein dm-Kunde verließ eine Filiale nun enttäuscht. Ein Produkt fehlte schlichtweg. Er wandte sich über Social Media an den Drogeriemarkt und erhielt prompt eine Antwort.

Produkt fehlt im Sortiment: dm-Kunde bitter enttäuscht

„Liebes dm-Team“, verfasste der Kunde am Sonntag (2. Oktober) via Facebook einen Beitrag, „ich vermisse meinen seit vielen Jahre über alles geliebten ‚Denkmit WC-Reiniger Zitronen Frische‘. Habt ihr den etwa aus dem Sortiment genommen?“ Hinzu fügte er ein entsetztes Emoji. Die Rückmeldung des Drogeriemarkts ließ nicht lange auf sich warten. dm bestätigte, dass das genannte Produkt nicht mehr in dem Sortiment geführt werde - zur großen Enttäuschung des Kunden.

„Er war der Beste auf dem Markt!“, versuchte dieser seiner Nachricht wohl noch einmal Nachdruck zu verleihen. „Bester Zitronenduft, eben nicht ‚typisch Klo‘ und super Preis-Leistungs-Verhältnis“, zählte er auf. „Darf man fragen, warum er nicht mehr geführt wird?“, schloss er seinen Kommentar. Die schlichte Antwort des Unternehmens: eine „Sortimentsaktualisierung“ und „manchmal müssen einfach ein paar Produkte weichen“.

dm streicht Produkt aus dem Sortiment: Kommt WC-Reiniger wieder zurück?

Bei dm fehlte im Regal ein Produkt. Ein Kunde kontaktierte das Unternehmen via Facebook. © Screenshot Facebook

Ein bisschen Hoffnung bleibt dem Kunden jedoch. Dass ihm der WC-Reiniger so gut gefallen habe, freue dm, hieß es auf Facebook. „Wir leiten Deinen Wunsch gerne weiter“, so die Drogeriekette. Ob das Produkt also bald womöglich wieder im Regal steht? Bis dahin wird der Kunde wohl oder übel auf einen Ersatz zurückgreifen müssen.

Ähnlich erging es auch anderen Kunden. Bei Lidl wurde das Sortiment kürzlich angepasst. (mbr)

Produkt weg? Stimmen Sie mit ab.