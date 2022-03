Drogeriemarkt schmeißt Produkte aus den Regalen – Kunden auf Facebook richtig sauer

Von: Lena Zschirpe

Das Sortiment von Drogeriemarkt Dm wird zukünftig verändert. Den Kunden stößt das sauer auf. Sie machen auf der Facebook-Seite des Drogeriemarktes ihrem Ärger Luft.

Dortmund – Dass Supermärkte, Discounter und Drogeriemärkte hin und wieder ihr Sortiment ändern, ist erstmal nicht ungewöhnlich. Doof nur, wenn die Produkte bei Kunden offenbar sehr beliebt waren. Wegen einer Änderung bei Dm machen sie ihrem Ärger auf Social Media Luft, berichtet RUHR24.

Dm schmeißt Windeln aus dem Sortiment – Kunden wüten auf Social Media

Konkret geht es um Windeln der Marke „Rascal + Friends“. Online bietet Dm die Artikel grundsätzlich noch an, in den meisten Filialen sind die Babyprodukte allerdings nicht mehr verfügbar. Gleichzeitig hatte der Drogeriemarkt wie die Supermärkte Lidl, Aldi oder Edeka offenbar mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen.

Das stößt den Kunden offenbar sauer auf, wie bei mehreren Facebook-Posts von Dm zu sehen ist. Eigentlich will der Drogeriemarkt nur auf neue Produkte aufmerksam machen, die gar nichts mit den Windeln zu tun haben. Trotzdem machen gleich mehrere Kundinnen ihrem Ärger unter verschiedenen Postings Luft.

Dm bei Facebook: Windel-Aus erntet massiven Unmut bei Kunden

„Schon traurig, erst aus dem Ladensortiment nehmen und jetzt nicht einmal mehr online verfügbar. Was ist da los?“, fragt eine Kundin unter einem Post von Dm. Dazu teilt sie einen Screenshot aus dem Online-Shop des Drogeriemarktes. Darauf zu sehen: Die Windeln von „Rascal + Friends“, die zu diesem Zeitpunkt offenbar „nicht mehr lieferbar“ waren.

Kunden von DM zeigen sich auf Facebook mehr als nur verstimmt. Der Grund: Der Drogeriemarkt hat ein Produkt aus dem Sortiment geschmissen. © Uli Deck | dpa

Doch woran liegt die Sortimentsveränderung? Eine Kundin verdächtigt schlechte Verkaufszahlen und verteidigt den Schritt des Drogeriemarktes: „Ist logisch und unemotional in der Entscheidung.“ Dm hingegen geht in den Kommentaren nicht weiter auf die Diskussion ein und vertröstet: „Hallo liebe Maria, euren Unmut können wir verstehen. Wir leiten alle Rückmeldungen an die zuständigen Kolleg:innen weiter.“

Der Grund für die hohe Nachfrage in den Kommentaren: Die Kundinnen waren offenbar sehr zufrieden mit den Windeln. So schildert eine Facebook-Nutzerin: „Es sind die besten Windeln, die ich seit Jahren gefunden habe.“ Eine weitere spricht sogar von Verzweiflung, weil die Pampers-Alternative nicht durchgehend lieferbar sei.

Windeln wieder bei Dm erhältlich: Drogeriemarkt lenkt ein – Kommentare auf Facebook verantwortlich?

Doch mittlerweile können die meisten Kunden wohl aufatmen: Aktuell (Stand: 3. März) sind die Windeln in den meisten Größen wieder im Online-Shop von Dm verfügbar. Eine Reaktion auf die Kommentarflut, die den Discounter erreicht hat? Ein klares Statement des Unternehmens ist bisher ausgeblieben.

Vielleicht hatte der Drogeriemarkt aber ähnlich wie Ikea mit Lieferengpässen zu kämpfen. Unter einem Kommentar klärt Dm auf: „Größe 2 wird in ca. 8 Wochen online erhältlich sein und die weiteren Größen kommen nach und nach rein. Leider ist aber nicht möglich, eine genaue Angabe zu machen, ab wann sie wieder bestellbar sind.“ *RUHR24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA