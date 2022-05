„Lächerlich“: dm verpackt Windeln, als wäre es zerbrechliches Porzellan

Von: Kai Hartwig

Die Drogeriemarktkette dm verärgert einen Kunden mit der Art der Verpackung. Der fordert von dem Unternehmen mehr Nachhaltigkeit. Und erntete eine Reaktion.

Karlsruhe - Unter den Drogeriemarktketten in Deutschland zählt dm zu den bekanntesten Unternehmen. Das Unternehmen aus Karlsruhe ist bundesweit mit zahlreichen Filialen vertreten. Nach Unternehmensangaben begeben sich in der Bundesrepublik täglich rund 1,7 Millionen Kunden in einen dm-Markt. Der Erbe des erfolgreichen Unternehmens gilt als jüngster Milliardär der Welt.

Unternehmen: dm Gründung: 1973 Hauptsitz: Karlsruhe Umsatz (Deutschland): 9,04 Milliarden Euro Filialen (Deutschland): 2.069 Mitarbeiter (Deutschland): 42.663 (Quelle: dm.de / Stand: Mai 2022)

dm: Kunde beschwert sich über zu viel Verpackungsmüll bei Windel-Packungen

Auch mit einem Online-Store kann dm aufwarten. Dort können sich die Kunden ihre Artikel bequem bestellen und direkt nach Hause schicken lassen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich ein online erworbenes Produkt in eine nahegelegene dm-Filiale schicken zu lassen.

Dies tat ein Kunde kürzlich, doch er war mit seinem Kauferlebnis alles andere als zufrieden. Das lag weniger an dem Produkt selbst, mehrere Packungen Windeln. Vielmehr stieß ihm die Art der Verpackung durch dm übel auf. Auf Facebook postete er ein Foto des gekauften Windel-Pakets. Und ließ eine längere Beschwerde folgen. „Irgendwie klingt Ihre E-Mail vom 28. März ‚Wir denken Verpackung weiter‘ lächerlich, wenn ich mir das hier anschaue“, eröffnete er seine Nachricht an dm.

Offenbar hatte der Kunde bereits Kontakt mit der Drogeriemarktkette aufgenommen. „Man kann die Windel-Monatspacks nur online erwerben, kann diese aber kostenfrei in die Filiale liefern lassen“, führte der Kunde weiter aus. „Die an sich recht unempfindlichen Windeln stecken nochmal in einem Karton. Grenzwertig, aber auch noch ok. Aber Sie stecken diesen Karton nochmal in einen recht größeren Karton und polstern diesen auch noch mit Papier aus“, regte er sich auf.

dm-Kunde kritisiert Drogeriekette: „Sinnlosere Verursachung von Verpackungsmüll gibt es ja kaum“

Und kritisierte den aus seiner Sicht wenig nachhaltigen Umgang von dm mit den Auslieferungen der Online-Bestellungen deutlich. „Also sinnlosere Verursachung von Verpackungsmüll gibt es ja kaum noch, da hilft auch die Recyclingpappe nicht mehr. Versandaufkleber direkt auf den Windelkarton drauf würde vollkommen reichen. Oder die Monatspacks einfach in nur Folienverpackung in den Markt legen.“

Es war wohl nicht die erste Beschwerde, die der dm-Kunde diesbezüglich an das Unternehmen verschickte. „Ich habe dazu schon vor längerer Zeit mal eine Email an dm geschickt, geholfen hat es nicht“, meckerte er: „Am 28. April habe ich dann noch eine negative Rezession mit dem Problem zu den Windeln geschrieben, diese wurde abgelehnt.“

dm reagiert nach Kunden-Beschwerde über Verpackung - Kundendienst will „Feedback weitergeben“

Der verärgerte dm-Kunde schloss seinen Facebook-Eintrag mit einer klaren Aufforderung an das Drogerie-Unternehmen: „Hören Sie endlich mit diesem sinnlosen Verpackungsmüll auf!“, schrieb er. Und erntetet prompt eine Reaktion von dm.

Die aufwendige Verpackung dieses Windel-Pakets von dm verärgerte einen Kunden der Drogeriemarktkette. © Screenshot / facebook.com

Das Social-Media-Team von dm antwortete auf die Beschwerde. „Hallo, wenn Du Dich bereits im Service-Center mit Deinem Anliegen gemeldet hast, hast Du dort von den Kollegen bestimmt schon unser Info dazu erhalten, daher schreiben wir Dir das jetzt nicht nochmal“, hieß es dort.

Auch wenn diese Reaktion etwas verstimmt wirkte, versprach dm trotzdem: „Wir versichern dir, dass wir Dein Feedback auf alle Fälle weitergeben.“ Großes Lob von Kunden erntete dm dagegen kürzlich für seine Ukraine-Hilfe. (kh)