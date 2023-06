Wolfsangriff in Österreich: Tier tötet neun Schafe - Vorfall nahe der bayerischen Grenze

Von: Stella Henrich

Neun Schafe wurden in Österreich getötet. Experten gehen von der Tat eines Wolfs aus. Offenbar handelt es dabei um denselben Wolf, der im Mai auffällig wurde.

Maria Alm ‒ Neun Schafe sind nahe der bayerischen Grenze in Maria Alm in Österreich von einem Wolf getötet worden. Darunter auch ein Lamm. Das berichtete das Online-Portal salzburg24.de. Es soll sich bei dem Tier um denselben Wolf handeln, der im Mai bereits zwei Ziegen getötet hat. Davon geht der Wolfsbeauftragte des Landes Salzburg, Hubert Stock, aus. Der Riss wurde dem Bericht zufolge bereits am Samstag (10. Juni) gemeldet.

Wolf tötet neun Schafe in Maria Alm: DNA-Probe soll Gewissheit bringen

Eine Gutachterin wurde zum Fundort in den österreichischen Pinzgau geschickt. Nun soll eine DNA-Analyse Gewissheit bringen. Bis das Ergebnis vorliegt, kann es rund eine Woche dauern. Hubert Stock gehe davon aus, dass es sich bei dem Wolf ums dasselbe Tier handelt, das bereits im Mai zwei Ziegen getötet hat. „Das war in unmittelbarer Nähe“, sagte Stock gegenüber dem Online-Portal. Der Wolf würde sich wahrscheinlich im Gebiet Hinterthal aufhalten, so der Experte weiter. Beim letzten Riss in Maria Alm habe die DNA-Probe bereits einen Wolfsriss bestätigt.

Neun Schafe wurden im Salzburger Burgenland von einem Wolf getötet. (Symbolbild) © Martin Wagner/imago

Wölfe gelten als Allesfresser. Das Töten von Wild- und Nutztieren dient dem Nahrungserwerb. Wölfe ernähren sich laut dem österreichischen Zentrum zum Management von Beutetieren vor allem von Rothirschen, Rehen und Gämsen sowie bei Gelegenheit auch von Nutztieren.

Wölfe bei der Nahrungswahl extrem anpassungsfähig Ein erwachsener Wolf benötigt täglich etwa drei bis vier Kilogramm Fleisch. Hochgerechnet auf ein Jahr entspricht dies ungefähr 60 Rehen oder 16 Rothirschen. Bei einem Territorium von circa 200 Kilometern eines fünfköpfigen Rudels beträgt laut dem sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft der Fleischbedarf pro 100 Hektar etwa 1,5 Rehe oder 0,3 Rothirsche. Ein Wolf kann bis zehn Kilogramm Nahrung auf einmal aufnehmen, aber auch mehrere Tage hungern. Seine natürliche Nahrung besteht aus großen bis mittelgroßen, wildlebenden Huftieren. In Europa sind Rothirsch, Wildschwein, Reh, Elch und Rentier die Hauptbeute. Wölfe fressen aber auch Aas, Beeren, Früchte und Kleinsäuger. Quelle: Wolfsinformationszentrum Schleswig-Holstein

Auffälliger Wolf tötet direkt vor der Haustür: Raubtier soll in Bayern gejagt und geschossen werden dürfen

Auch in Bayern wird das Thema „Wolf“ derzeit hitzig diskutiert. Erst im April riss ein Wolf Wild in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus in Unterammergau. Zuvor hatte es bereits zahlreiche Wolfsrisse gegeben. Doch niemals zuvor stand der Wolf direkt vor der Haustür im Landkreis. Während die Umweltministerin die Rückkehr der Wölfe als einen großen Erfolg für den Naturschutz bezeichnet, spricht die CDU von „Wolfsromantik pur“. Die CDU forderte ein „Wolfsmanagement, das den Namen auch verdient“ und will den Wolf ins Bundesjagdgesetz aufnehmen.

Der Wolf gehört hier nicht her.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will den Druck auf die Bundesregierung erhöhen. Der CSU-Chef will sich persönlich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass das Raubtier gejagt und abgeschossen werden darf. „Der Wolf gehört hier nicht her“, sagte er bereits im April beim Landfrauentag. Angesichts der wachsenden Zahl an Wölfen in Bayern wie auch dem übrigen Europa fordert Söder eine EU-weite Lockerung des strengen Tierschutzstatus, berichtete tagesschau.de. Der Erhaltungsstatus des Wolfes sei mittlerweile so gut, dass mit erheblichen Rudelbildungen zu rechnen sei, so der CSU-Chef bei einem Besuch in Oberaudorf. Daher müsse dem Bericht zufolge der einst beschlossene Schutzstatus angepasst und die Rechtslage zur Entnahme von Tieren erleichtert werden.

Wolf tötet nahe der bayerischen Grenze: Wolfsverordnung rechtswidrig?

Ende April hatte das bayerische Kabinett entschieden, dass Wölfe in Bayern künftig leichter abgeschossen werden dürfen. Naturschützer fordern dagegen ein fachkundiges Wild-Monitoring. Der Landesbund für Naturschutz hält die neue bayerische Wolfsverordnung sogar für rechtswidrig und will dagegen vorgehen, sobald der Abschuss eines Wolfes genehmigt wird.

Markus Söder begründet die neue Wolfsverordnung damit, dass der Erhaltungszustand sehr gut sei. Aktuell leben laut dem Landesumweltamt 23 Wölfe in Bayern. Das Landesamt führt dazu eine Liste mit Einzelnachweisen zu Wölfen in Bayern. Wer einem Wolf begegnen sollte, dem rät die Behörde „Respekt vor dem Tier“ zu haben und nicht wegzulaufen. „Wenn Sie mehr Abstand möchten, ziehen Sie sich langsam zurück.“